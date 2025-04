Prensa estadounidense se hace eco del arresto de William Levy: "El Brad Pitt cubano"

Vídeos relacionados:

Varios medios de prensa en Estados Unidos se hicieron eco este martes del arresto del actor cubanoamericano William Levy en Weston, una ciudad del área metropolitana de Miami, por cargos de intoxicación en público, alteración del orden e intrusión en una propiedad privada.

La noticia, que ha causado gran revuelo en medios internacionales como TMZ y WPLG-TV, vuelve a poner al popular galán de telenovelas en el centro del escándalo.

El actor ha sido apodado por la prensa anglosajona como “el Brad Pitt cubano”, durante años ha sido una de las figuras latinas más visibles en el entretenimiento en EE. UU., y su arresto ha generado titulares también en redes sociales.

Los medios destacan que Levy fue arrestado la noche del lunes 14 de abril, alrededor de las 10:10 p.m., tras un altercado en el restaurante Baires Grill.

Según el reporte del Sheriff del condado de Broward, el actor de 44 años “estaba altamente intoxicado y causando disturbios dentro del local”.

Pese a las advertencias del gerente del establecimiento y de los agentes del orden para que abandonara el lugar, Levy habría desobedecido reiteradamente las órdenes, lo que motivó su arresto.

Fue trasladado a la cárcel principal del condado, ubicada en Fort Lauderdale, donde quedó registrado bajo el nombre legal de William Gutiérrez-Levy.

La mañana del martes, compareció esposado ante un juez de Broward, quien aprobó una fianza de 500 dólares —250 por cada uno de los cargos imputados— y le deseó “buena suerte” al actor durante la audiencia.

El arresto de William Levy no es el primer episodio polémico en su historial reciente. Hace poco más de un año, agentes policiales acudieron en varias ocasiones a su residencia por disputas domésticas ocurridas en el contexto de su separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez.

Levy, conocido por su participación en populares telenovelas, también ha actuado en películas estadounidenses como Resident Evil: The Final Chapter, Girls Trip, y The Single Moms Club, y fue finalista en Dancing with the Stars en 2012.

