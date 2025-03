William Levy celebra el cumpleaños de su hijo Christopher presumiendo de otro de sus éxitos en el béisbol

Vídeos relacionados:

El actor cubano William Levy celebró por todo lo alto el cumpleaños número 19 de su hijo Christopher, y no perdió la oportunidad de presumir, una vez más, de los logros deportivos del joven, quien sigue brillando en el béisbol juvenil en Estados Unidos.

A través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, Levy compartió con sus seguidores la más reciente hazaña de Christopher, quien ha sido nombrado "Sports Illustrated Player Of The Week In South Florida", un reconocimiento que premia a los mejores talentos deportivos de la región.

Lo más leído hoy:

"¡Aquí vamos! ¡Tu Sports Illustrated Player Of The Week In South Florida! ¡Una vez más, bebé! He visto tu lucha y tu sacrificio día a día, yendo contra todas las probabilidades. Eres un verdadero héroe, campeón. Eres mi inspiración todos los días. Estoy muy orgulloso de ti. Que Dios siempre te proteja y que sigas brillando con esa luz. Sigue así, papi. No importa lo que digan, sigue confiando en ti y en el plan de Dios. Gracias a todos ustedes por su apoyo y cariño siempre. Te amo, papi", escribió Levy, dejando ver el enorme orgullo que siente como padre.

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez, madre del joven, también le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales, con las que dejó claro el profundo amor que siente por su primogénito:

"Amor de mi vida... ¡feliz cumple! Tú eres mi mundo... Me haces sentir orgullosa, mi amor. Espero que siempre encuentres una razón para sonreír. ¡Qué todos tus sueños se hagan realidad! ¡Te mereces el mundo! Siempre serás mi niño pequeño con el corazón de oro, el que robó mi corazón desde que te sentí por primera vez... Me mostraste el significado del amor. Ojalá pudieras entrar en mi corazón para que pudieras ver cuánto te amo y nunca dudes ni por un minuto de ese amor. Te adoro, hijo mío. Espero estar a tu lado celebrando muchos cumpleaños más y verte crecer en un hermoso hombre", expresó emocionada.

Esta celebración llega solo días después de que William Levy y Elizabeth festejaran también el cumpleaños de su hija menor, Kailey, quien se ha convertido en otra de las alegrías de la familia.

Preguntas Frecuentes sobre el Cumpleaños de Christopher Levy y sus Logros en el Béisbol