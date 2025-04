Alexander Otaola responde a críticas por su look en La Hora Karaola: "Todo Valentino, de los pies a la cabeza"

El influencer cubano Alexander Otaola no se quedó callado ante las críticas que recibió por su llamativo vestuario durante la final del reality "La Hora Karaola", y dedicó una parte de su programa para responder con dureza a quienes se burlaron de su atuendo, entre ellos, el cantante Eduardo Antonio.

“Veo mucha gente bajo recursos criticando mi vestuario. Veo mucha gente que nunca se podrá comprar un sombrero Valentino como ese... que si un meme... ¡ay, por favor! ¿Quién publicó eso? La envidia convertida en tortuga, ay, por favor, no me comparen”, expresó el presentador, mientras en pantalla se veía una publicación en redes de El Divo de Placetas en la que se burla de su atuendo.

Con su estilo irreverente y sin filtros, Otaola defendió su elección de vestuario destacando el lujo de cada prenda de la marca italiana Valentino: “Miren la calidad de mi vestuario, cinto de cuero de cocodrilo, todo Valentino, de los pies a la cabeza, empezando por los espejuelos”.

Pero la respuesta no quedó ahí. El influencer lanzó un dardo directo a El Divo de Placetas, asegurando que Eduardo Antonio no estaría en condiciones de opinar sobre moda de alta gama. “Por favor, claro que no pueden conocer ese stylish porque está a un precio que no corresponde a esta gentuza. Eduardo Antonio se viste de la 20 y la 20, allí es donde consigue todo el traperío ese viejo que se pone. Tú me vas a decir a mí que va a saber lo que es un estilo de la última colección de pasarela de Valentino. Esa ropa, toda, es de Valentino de la última colección”, afirmó con tono sarcástico.

El conductor también dejó claro que su look fue una inversión pensada exclusivamente para el evento final del concurso musical. “Amores, cuando ustedes se gasten lo que yo me gasté en el vestuario para un evento, entonces hablamos. Mientras tanto, no están a la altura”, sentenció.

Fiel a su carácter polémico, Otaola volvió a dejar claro que no piensa bajar la voz frente a las críticas, venga de donde venga, y por eso se lució en la pasarela de la final de "La Hora Karaola" con su look todo Valentino sin miedo al éxito.

