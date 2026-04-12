Locutor cubano Rolando Saldívar abandona el centro de rehabilitación donde había ingresado

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El proyecto Conducta Dade anunció que el locutor Rolando Saldívar, una voz emblemática de la radio y la televisión cubana de los 90, se fue del centro de rehabilitación contra la drogadicción donde había ingresado recientemente, en un nuevo revés en su proceso de recuperación.
"Hoy nos toca compartir una noticia que no esperábamos dar tan pronto", escribió el autor del mensaje en su publicación de Facebook.
"Según lo que hemos podido conocer, el proceso no fue fácil y, como ocurre en muchos casos, adaptarse a las normas y exigencias de este tipo de programas puede ser un reto muy grande", agregó.
El perfil solidario Conducta en Dade, conocido por su trabajo comunitario con personas en situación de calle en el sur de Florida, reconoció que este tipo de situaciones forman parte de la realidad de muchas personas en recuperación.
"Este proceso no es lineal, y recaídas o decisiones como esta forman parte de una realidad que viven muchas personas. No siempre el primer intento es suficiente", señaló.
No obstante, el autor de la publicación aseguró que sigue creyendo en la posibilidad de cambio y en que cada persona tiene su tiempo.
"Nosotros continuaremos presentes, acompañando en lo que esté a nuestro alcance. Gracias a todos los que han estado pendientes, apoyando y mostrando preocupación genuina", concluyó.
La situación de Saldívar comenzó a hacerse pública en noviembre de 2025, cuando fue arrestado en Miami por hurto menor y posesión de cocaína, y se le impuso una una fianza de 150 dólares.
La imagen de su ficha policial, en la que aparecía visiblemente deteriorado, generó una ola de reacciones en la comunidad cubana en el exilio.
Fue el presentador Alexander Otaola quien dio a conocer el arresto en su programa, donde relató que Saldívar había sido visto saliendo de una casa de campaña debajo de un puente en el área de Downtown Miami.
En diciembre, Conducta Dade logró acercarse a Saldívar y comenzó a acompañarlo públicamente en su proceso.
El 24 de febrero pasado, Saldívar reconoció públicamente su adicción en una entrevista con Conducta Dade, admitiendo que llevaba "aproximadamente un año y un poquito" consumiendo sustancias.
En esa entrevista, el locutor expresó su deseo de cambiar: "Yo creo que salvarse es la opción que nos queda, después de haber llegado al fondo solo queda levantarse".
En marzo, se reportó que continuaba en proceso de recuperación e hizo una declaraciones sobre la crisis que atraviesa Cuba y la necesidad de un cambio que fuera mucho más allá de lo político.
Su hijo, José Michael Saldívar, ha estado presente en todo el proceso, agradeciendo el apoyo de la comunidad cubana y desmintiendo rumores sobre recaudaciones de fondos: "Totalmente incierto, es falso, no estamos recaudando ningún fondo", dijo en noviembre pasado.
Saldívar es recordado como una de las voces más reconocidas del programa "Disco Fiesta 98", en la emisora Radio Ciudad de La Habana durante los años 90. Tras salir de Cuba, vivió en México y Houston antes de establecerse en Miami en 2014.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Rolando Saldívar
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Rolando Saldívar abandonó el centro de rehabilitación?
Rolando Saldívar abandonó el centro de rehabilitación porque el proceso de adaptación a las normas y exigencias del programa resultó un reto muy grande para él. Según el proyecto Conducta Dade, este tipo de situaciones son comunes en procesos de recuperación, ya que no siempre el primer intento es suficiente.
¿Cuál es el estado actual de Rolando Saldívar tras abandonar la rehabilitación?
Pese a este nuevo revés en su proceso de recuperación, Conducta Dade reafirmó su compromiso con Rolando Saldívar, asegurando que seguirán apoyándolo en su camino hacia el cambio. Su hijo, José Michael Saldívar, también ha expresado su agradecimiento por el apoyo de la comunidad y ha desmentido rumores sobre recaudaciones de fondos.
¿Qué ocurrió con Rolando Saldívar antes de ingresar al centro de rehabilitación?
Antes de ingresar al centro de rehabilitación, Rolando Saldívar fue arrestado en noviembre de 2025 en Miami por hurto menor y posesión de cocaína. La difusión de su ficha policial, donde aparecía visiblemente deteriorado, generó una ola de reacciones en la comunidad cubana en el exilio.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana ante la situación de Rolando Saldívar?
La comunidad cubana ha mostrado un gran apoyo hacia Rolando Saldívar, con muchos comentarios de aliento en redes sociales. El proyecto Conducta Dade y su hijo han agradecido públicamente estas muestras de solidaridad. Sin embargo, también ha habido críticas y rumores falsos sobre supuestas recaudaciones de fondos, los cuales han sido desmentidos por su hijo.
¿Cómo se ha pronunciado Rolando Saldívar sobre su futuro y el de Cuba?
En una entrevista, Rolando Saldívar expresó su deseo de cambiar su vida y también se pronunció sobre el futuro de Cuba. Manifestó su deseo de libertad para Cuba y abogó por una transición pacífica en la isla. También subrayó la importancia de reconstruir los valores sociales en el país.
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