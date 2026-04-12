Locutor cubano Rolando Saldívar abandona el centro de rehabilitación donde había ingresado

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El proyecto Conducta Dade anunció que el locutor Rolando Saldívar, una voz emblemática de la radio y la televisión cubana de los 90, se fue del centro de rehabilitación contra la drogadicción donde había ingresado recientemente, en un nuevo revés en su proceso de recuperación.

"Hoy nos toca compartir una noticia que no esperábamos dar tan pronto", escribió el autor del mensaje en su publicación de Facebook.

"Según lo que hemos podido conocer, el proceso no fue fácil y, como ocurre en muchos casos, adaptarse a las normas y exigencias de este tipo de programas puede ser un reto muy grande", agregó.

El perfil solidario Conducta en Dade, conocido por su trabajo comunitario con personas en situación de calle en el sur de Florida, reconoció que este tipo de situaciones forman parte de la realidad de muchas personas en recuperación.

Captura de Facebook / Conducta Dade

"Este proceso no es lineal, y recaídas o decisiones como esta forman parte de una realidad que viven muchas personas. No siempre el primer intento es suficiente", señaló.

No obstante, el autor de la publicación aseguró que sigue creyendo en la posibilidad de cambio y en que cada persona tiene su tiempo.

"Nosotros continuaremos presentes, acompañando en lo que esté a nuestro alcance. Gracias a todos los que han estado pendientes, apoyando y mostrando preocupación genuina", concluyó.

La situación de Saldívar comenzó a hacerse pública en noviembre de 2025, cuando fue arrestado en Miami por hurto menor y posesión de cocaína, y se le impuso una una fianza de 150 dólares.

La imagen de su ficha policial, en la que aparecía visiblemente deteriorado, generó una ola de reacciones en la comunidad cubana en el exilio.

Fue el presentador Alexander Otaola quien dio a conocer el arresto en su programa, donde relató que Saldívar había sido visto saliendo de una casa de campaña debajo de un puente en el área de Downtown Miami.

En diciembre, Conducta Dade logró acercarse a Saldívar y comenzó a acompañarlo públicamente en su proceso.

El 24 de febrero pasado, Saldívar reconoció públicamente su adicción en una entrevista con Conducta Dade, admitiendo que llevaba "aproximadamente un año y un poquito" consumiendo sustancias.

En esa entrevista, el locutor expresó su deseo de cambiar: "Yo creo que salvarse es la opción que nos queda, después de haber llegado al fondo solo queda levantarse".

En marzo, se reportó que continuaba en proceso de recuperación e hizo una declaraciones sobre la crisis que atraviesa Cuba y la necesidad de un cambio que fuera mucho más allá de lo político.

Su hijo, José Michael Saldívar, ha estado presente en todo el proceso, agradeciendo el apoyo de la comunidad cubana y desmintiendo rumores sobre recaudaciones de fondos: "Totalmente incierto, es falso, no estamos recaudando ningún fondo", dijo en noviembre pasado.

Saldívar es recordado como una de las voces más reconocidas del programa "Disco Fiesta 98", en la emisora Radio Ciudad de La Habana durante los años 90. Tras salir de Cuba, vivió en México y Houston antes de establecerse en Miami en 2014.