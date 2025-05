Manuel Marrero condena apuñalamiento a una policía en Camagüey y las redes estallan

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, condenó a través de sus redes sociales la agresión con arma blanca a una oficial de la Policía, ocurrida el jueves en el boulevard de Camagüey.

El hecho sucedió cuando un hombre apuñaló a la agente varias veces en plena acera, donde había muchas personas que corrieron despavoridas ante la escena.

En un mensaje en su cuenta de X, Marrero expresó que el repudiable hecho "merece la firme condena del pueblo" y anunció que sobre el autor "caerá el peso de la justicia revolucionaria".

Captura de X / Manuel Marrero Cruz

"Sucesos así son incompatibles con nuestra sociedad y no se permitirán", recalcó.

Sin embargo, lejos de generar solidaridad, sus palabras provocaron una oleada de críticas y rechazo en plataformas digitales, donde usuarios lo acusaron de hipocresía y de utilizar un doble rasero a la hora de condenar la violencia.

Usuarios le recordaron al dirigente que muchas mujeres cubanas han sido víctimas de feminicidio en los últimos años sin que el gobierno haya hecho pronunciamientos similares.

"Se suicidan mujeres por no tener comida para sus hijos y no veo una denuncia, esa vida no interesa", escribió una usuaria en respuesta.

Otro comentario directo acusó al régimen: "Todos ustedes son una mafia, una banda de HIPÓCRITAS".

También recordaron la represión política.

"¿Qué me dices, Marrero, de los policías que asesinan a manifestantes que solo reclaman libertad y derechos?", cuestionó un internauta, recordando casos como el de Diubis Luarencio Tejeda, manifestante del 11J asesinado por un oficial.

"Igualmente repudiables son la represión y el encarcelamiento que han sufrido miles de cubanos por expresarse pacíficamente contra el régimen que representas y defiendes", expresó el usuario identificado como Liborio en Cuba.

Para muchos, la atención mediática y oficial que ha recibido este ataque, en contraste con el silencio sobre otros actos de violencia -especialmente contra mujeres no vinculadas al poder-, demuestra que en Cuba unas víctimas valen más que otras.

"Ella porque es de la PNR salió en el NTV. Una vez más, las del pueblo no valen nada", cuestionó otro usuario, mientras una mujer reclamó: "Espero que ahora en honor a esta agente se tomen medidas, porque hasta ahora los feminicidios se han ignorado".

La activista Irma Broek compartió en Facebook un video de una cámara de seguridad que muestra cómo se desarrollaron los acontecimientos.

En la grabación se ve cómo la agente estaba parada conversando con otra mujer, cuando de repente aparece un hombre fuerte que se sitúa a pocos metros. Al verlo, la mujer se dispone a marcharse con su acompañante y da unos pasos.

El sujeto tiró un cigarro y una lata de cerveza que tenía en la mano y después empezó a apuñalarla en plena acera. Las personas que estaban allí huyeron, excepto la mujer que estaba con la policía, que intentó defenderla golpeando al agresor con una sombrilla.

Captura de Facebook / Irma Broek

En opinión de Irma Broek, las imágenes demuestran que el ataque no tuvo implicaciones políticas.

"El suceso NO tiene absolutamente ninguna connotación política, la pareja estaba separada, por problemas supuestamente de infidelidades por parte de la funcionaria!", alegó.

Broek identificó al agresor como Osmanen Pichardo, y precisó que fue arrestado después de un operativo policial en la Calle Medio.

Presunto agresor de una mujer policía en Camagüey. Foto: Facebook / Irma Broek

El hecho fue calificado como "repudiable" por el Ministerio del Interior (MININT) en comunicado que fue incluso leído en el Noticiero .

Según la nota oficial publicada, el atacante actuó con "ensañamiento" y puso en peligro la vida de la agente.

La información subrayó el respaldo que recibió la víctima por parte de la ciudadanía presente en el lugar, que junto con la respuesta de las autoridades, permitió la pronta captura del agresor.

"El detenido fue conducido al órgano de instrucción y recibirá todo el peso de la justicia revolucionaria", concluyó el comunicado.

El periodista Yosmany Mayeta, indicó en Instagram que la policía se llamaría "Dayana", y que recibió seis puñaladas.

La agente continúa recibiendo atención médica, mientras que se desconoce aún su evolución clínica. En tanto, el caso ha desatado un nuevo capítulo en la conversación nacional sobre la violencia, el poder y la justicia en Cuba.

