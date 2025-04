La cantante cubana Hallel Génesis volvió a romper el internet, y esta vez fue con unas fotos en las que aparece “trabajando muy duro”… desde una lujosa mansión, en bikini, copa en mano y rodeada de un grupo de hombres en plena piscina.

"Por favor respeten, estoy trabajando. El viernes estará disponible Lo Mejor Que Tuviste, qué ganas de que la escuchennnnn", escribió la artista junto a las imágenes, que rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores.

Aunque su mensaje parece inocente, quienes siguen de cerca su historia con el rapero Tekashi 6ix9ine entendieron la indirecta al instante...

En las últimas semanas, a Tekashi se le ha visto disfrutando en fiestas, rodeado de mujeres, mientras todos repetían que "estaba trabajando". Esta vez fue Hallel quien se robó el show, dejándose ver en modo reina total, rodeada de hombres, frutas exóticas y mucha actitud. ¿Coincidencia o respuesta con estilo?

Todo apunta a que estas imágenes forman parte del videoclip de su nuevo tema "Lo Mejor Que Tuviste", que se estrena este viernes 18 de abril. Pero claro, entre luces, cámaras y miradas sugerentes, el mensaje entre líneas fue lo que más ruido hizo.

La publicación desató una ola de comentarios virales, entre los que no faltaron las frases icónicas: "Oeeeee como dice el coroooo… ¡Respeten, car4j00000!". Y también bromas, piropos y más de una risa: "Eso sí que es una muchacha trabajadora", "Cerraste, sea marketing o no, lo hiciste mejor", "Candela, buscando darle celos a 69", "Esto grita 6 9 marketing all over".

¿Ruptura, estrategia o puro vacilón?

Aunque ni Hallel ni Tekashi han confirmado una ruptura, ambos eliminaron las fotos juntos de Instagram y dejaron de seguirse. Y aunque el silencio es fuerte, las indirectas visuales son aún más claras. ¿Será una jugada de marketing? ¿Una revancha elegante? ¿O simplemente una artista aprovechando el momento para brillar?

Sea como sea, lo cierto es que Hallel lo hizo de nuevo: se apoderó del algoritmo, del coroooo y del viernes porque "Lo Mejor Que Tuviste" ya está dando de qué hablar… y ni siquiera ha salido.

