"Lo mejor que presumiste fue cuando yo fui tu novia": ¿Hallel Génesis enfila los cañones a Tekashi 6ix9ine?

La cantante cubana Hallel Génesis ha encendido las redes sociales tras compartir un adelanto de su nuevo tema en Instagram, y los fanáticos no han tardado en especular: ¿va con indirectas para Tekashi 6ix9ine?

En el video, Hallel aparece con una actitud empoderada y algunos dirían que molesta, cantando un fragmento de la canción que ya se perfila como un himno de superación tras una ruptura amorosa. La letra es directa, desafiante y cargada de mensajes que muchos han interpretado como dardos para Tekashi.

“Ya saliste de mi vida, ahora sal de mis historias / Lo mejor que tú tuviste es que me tuviste y eso es historia / Lo mejor que presumiste fue cuando yo fui tu novia / Y ahora que ya me perdiste no salgo de tus memorias / Pero eso es normal, yo enamoro así / Ahora estoy más linda, mucho más rica, papi sin ti / No me llames más, sal de arriba de mí que pa’ mí están todos y yo estoy puesta solo pa’ mí”, dicen los versos.

Aunque Hallel no ha mencionado nombres, el tono del tema y el momento en el que llega, con rumores de su ruptura con el rapero, alimentan las sospechas.

Hallel de hecho dejó de seguir a Tekashi en Instagram y eso ha traído otra avalancha de especulaciones y más opiniones divididas sobre su relación.

Captura Instagram / Hallel Génesis

Sin embargo, hay quienes aseguran que todo se trata de una estrategia de la pareja para llamar la atención en redes sobre ellos y también sus estrenos musicales.

“A todos lo que viene a los comentarios, déjenme decirles que todo lo que está pasando es simplemente marketing, para llamar la atención”; “Tú eres muy joven para que te amarres a esa cosa callejera”; “Ponte para ti porque él está para todas menos para ti. No sigas aguantando esas cosas por tal de ser famosa, tú eres grande sin el”; “Todos sabemos cuándo una cubana está brava los ojos al final lo dice todo”; “Espero de verdad que sea un marketing de ustedes”; “En mi humilde opinión hay dolor en esa canción, pero el tema está bueno”; “Tekashi no puede tener una buena mujer por que él no es para una sola mujer”; “Me da risa que ella usa los cuernos de él para hacer su marketing”; “Marketing para soltar música”, opinaron algunos de sus seguidores.

Mientras Hallel lanza este tema lleno de supuestas indirectas, los videos de Tekashi de fiesta gozando en compañía de varias mujeres circulan en redes y hasta él los comparte en sus historias.

