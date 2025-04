“No puedo creer que nos pasó esto": Su cena en el restaurante de Alexander Delgado en Miami genera debate por el precio

Una joven identificada en TikTok como Shelsy Denis (@shelsitah) se volvió viral tras compartir su experiencia en Lo D' Alex, el restaurante del cantante Alexander Delgado, integrante del popular dúo Gente de Zona, ubicado en Miami. Su video generó una avalancha de comentarios sobre los precios, la calidad del servicio y la experiencia general en el local.

“Este lugar me lo habían recomendado bastante, así que decidí ir a probarlo”, comienza contando en su video. Shelsy fue con un grupo de siete personas y relató que todo marchó bien desde el principio: tenían reservación, fueron atendidos rápidamente, y tanto la comida como los tragos llegaron sin demora. “Nos pedimos un ceviche que estaba demasiado bueno. Yo pedí risotto. Me pedí el trago más famoso, pero estaba regular. No entiendo por qué es el más famoso, había otros más ricos”, comentó.

Lo más leído hoy:

Según ella, el ambiente fue otro punto a favor. Con música en vivo, buena energía y atención eficiente, la experiencia fue en general positiva. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó al final de la noche: la cuenta total ascendía a 926 dólares. “Después de tantas malas experiencias comiendo en restaurantes en Miami, no puedo creer que haya comido en un lugar que me haya encantado”, afirmó.

El precio, equivalente a unos 132 dólares por persona, fue lo que encendió las redes sociales. Para algunos, se trató de un exceso. “Con 900 dólares me voy un fin de semana a un resort con todo incluido”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Eso es la renta de un mes”. Incluso hubo quien ironizó: “Yo viendo esto desde el McDonald's”.

“900 dólares el cobro de una quincena”, ironizó un internauta. “Ni en Italia donde la comida es top se atrevieron a tanto”, agregó otro. No obstante, también hubo reacciones defendiendo el precio. “Por todo lo que pidió, me parece razonable”, sostuvo una persona. “Solo en tragos ya se te va media cuenta”, opinó otra. Varios recordaron que en cualquier restaurante con espectáculo, ambiente animado y una carta variada en Miami, los precios no distan mucho de esa cifra.

Algunos usuarios compartieron sus propias experiencias en el lugar. Mientras unos destacaron la presencia del propio Alexander saludando mesa por mesa, otros criticaron el ruido, el trato del personal o las dificultades para hacer reservas. Una seguidora resumió su visita con una frase directa: “Fui una vez y no regreso. Muy bonito el lugar, pero nada del otro mundo en la comida”.

Shelsy también respondió a algunas de las dudas en los comentarios. “La verdad pedimos bastantes tragos. No se ve todo en el video, pero pueden ver el ticket. Es como tú dices, estuvo bien para todo lo que pedimos”, escribió.

Lo cierto es que su reseña volvió a poner a Lo D' Alex en el centro de la conversación. Para muchos, se trata de un lugar ideal para compartir una buena comida en un ambiente animado, con música en vivo y detalles cuidados. Otros valoran especialmente la presencia del propio Alexander Delgado, quien, según varios testimonios, se pasea por el salón saludando personalmente a los comensales, aportando un toque cercano y distintivo.

En una ciudad como Miami, donde la oferta gastronómica es amplia y los precios varían según el tipo de experiencia, Lo de Alex ha logrado posicionarse como un punto de encuentro atractivo para quienes buscan disfrutar de una salida especial. Ya sea por su ambiente festivo, la atención, la propuesta culinaria o simplemente la curiosidad de conocer el restaurante de una figura tan popular, lo cierto es que sigue generando conversación, atrayendo a seguidores, visitantes y amantes de la buena mesa.

Preguntas Frecuentes sobre el Restaurante Lo D' Alex y su Experiencia en Miami