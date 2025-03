Candyman se moja sobre las cualidades vocales de Gente de Zona y abre debate: "Alexander no es cantante"

El reguetonero cubano Candyman ha generado un encendido debate en redes sociales tras sus declaraciones sobre las cualidades vocales de los integrantes de Gente de Zona.

Durante una entrevista en el podcast Sandy Show, el cantante expresó su opinión sobre el talento de Alexander Delgado, líder del popular dúo cubano.

"Alexander no es ronco, Alexander lo que no es cantante. Cantante es Randy Malcom, nosotros sabemos quién es cantante y quién no es cantante. Tiene carisma y defiende, pero cantante no es. Cantante es Randy Malcom", afirmó Candyman, suscitando múltiples reacciones entre los seguidores del género urbano.

Las palabras del intérprete han avivado el debate en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube, donde muchos han salido en defensa de Alexander Delgado, destacando su trayectoria y el impacto que ha tenido Gente de Zona en la música cubana e internacional. Otros, sin embargo, han coincidido con Candyman, señalando que el verdadero talento vocal del dúo radica en Randy Malcom.

Alexander Delgado, cofundador de Gente de Zona, ha sido reconocido por su estilo enérgico y su capacidad de conectar con el público, aunque su registro vocal ha sido objeto de discusión en más de una ocasión.

Por su parte, Randy Malcom, quien se unió al grupo en 2013, ha sido aplaudido por su técnica vocal y versatilidad en el escenario.

Hasta el momento, ni Alexander Delgado ni Randy Malcom han respondido públicamente a las declaraciones de Candyman. Sin embargo, el debate continúa creciendo entre los seguidores de la agrupación y los amantes de la música urbana en Cuba y el mundo.

