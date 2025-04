Destruyen memorial dedicado a El Taiger en las cercanías del Jackson Memorial Hospital de Miami

Teresa Padrón, ex manager de El Taiger, denunció este jueves en redes sociales que el memorial dedicado al fallecido reguetonero en Miami fue destruido completamente. Las flores y fotografías del artista desaparecieron, al igual que las letras LBMA que adornaban el lugar.

Padrón se trasladó hasta el sitio, ubicado en las cercanías del Jackson Memorial Hospital donde El Taiger fue abandonado todavía con vida al recibir un disparo en la cabeza, y mostró en un video cómo fue ultrajado el memorial.

Personas que trabajan frente al lugar le enviaron fotos de los estragos el miércoles y confirmaron que así amaneció ese día, por lo que llegaron a la conclusión de que los destruyeron el pasado martes.

“A mí no me importa que me ataquen, que se vayan en mi contra, que hagan lo que quieran, que hablen de mí, a mí no me importa, porque yo sé que allá arriba hay un Dios y yo sé que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz, pero una cosa es tener algún tipo de odio en mi contra y otra cosa muy diferente es venir aquí a tocar esto que es sagrado, que es de Jose, que el que viene aquí siente la vibra y sabe que a él lo dejaron aquí”, dijo Teresa en el video.

“Este lugar es sumamente sagrado, creo que es una gran falta de respeto de la persona que lo hizo o que lo mandó a hacer (...) Necesito que dejen ya las polémicas, los problemas, que dejen ya de ensuciar el nombre de Jose. Vamos a llevarnos todos bien, vamos a cuidar por Jose, a velar por su familia, por sus hijos porque ya esto es una gran falta de respeto”, agregó.

En imágenes que compartió el influencer Un Martí To Durako se ve incluso a una mujer haciendo ejercicios justo donde estaba ubicado el memorial.

En las últimas semanas se ha desatado una gran polémica alrededor de Teresa por las opiniones que dio respecto a la demanda contra Charly & Johyron por usar la imagen de El Taiger con inteligencia artificial. También La China Lay, expareja del cantante, arremetió contra ella exigiéndole que deje descansar en paz a El Taiger.

