Choque entre moto y carretón de caballo deja un herido y la muerte del animal en Holguín

Una escena conmovedora y trágica se vivió el viernes por la madrugada en la entrada de la comunidad de La Pedrona, en el municipio holguinero de Mayarí, cuando una moto y un carretón tirado por un caballo colisionaron violentamente en una carretera, lo que dejó como saldo un herido y la muerte del animal.

Según reporte compartido en Facebook por el usuario Proco Verdecia, el joven motociclista, identificado únicamente como Ernesto, residente del barrio El Cocal, sufrió lesiones de consideración.

Lo más leído hoy:

Tras recibir atención inicial en el hospital local, las autoridades decidieron su traslado inmediato al Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, en la ciudad de Holguín, debido a la seriedad de sus heridas.

Las personas que viajaban en el carretón resultaron ilesas o con heridas leves y no requirieron hospitalización urgente. La peor parte se la llevó el caballo que tiraba del mismo, que murió en el acto.

El hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en las comunidades rurales cubanas, donde coexisten formas de transporte tradicionales con vehículos modernos, sin que exista una infraestructura adecuada o señalización suficiente para prevenir este tipo de colisiones.

"No me gusta jugar a nadie, lean bien, pero el gran problema de todos estos accidentes es por qué a este tipo de transporte que es el que tenemos no le ponen ni un mechón para iluminar y ahí vienen los problemas", afirmó un internauta en la sección de comentarios del post.

Familiares, amigos y vecinos de Ernesto esperan que se restablezca pronto, mientras otros lamentan la pérdida del animal y exigen medidas más firmes para garantizar la convivencia segura en las vías.

La investigación sobre el accidente continúa en curso.

Preguntas frecuentes sobre el choque entre moto y carretón de caballo en Holguín