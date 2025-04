Tras meses de ausencia y rumores de embarazo, Karol G reaparece en Instagram posando en un bikini de infarto

Vídeos relacionados:

Después de varios meses alejada del foco mediático y en medio de crecientes rumores sobre un posible embarazo, Karol G ha reaparecido en Instagram con una serie de fotos que han dejado sin aliento a sus seguidores.

La artista colombiana posó desde una paradisíaca playa luciendo un diminuto bikini dorado que realza su figura y pone fin, al menos visualmente, a las especulaciones sobre su estado físico.

La intérprete de “Provenza” no publicaba contenido desde hace varios meses, lo que desató teorías entre sus fans y medios de entretenimiento, muchos de los cuales apuntaban a un supuesto embarazo. Sin embargo, las imágenes compartidas este jueves en su perfil oficial parecen desmentir, sin necesidad de palabras, todo lo que se ha dicho.

En las fotos, Karol G aparece radiante, con su melena mojada cayendo sobre los hombros, posando de rodillas en la arena, recostada sobre el agua cristalina y sonriendo con complicidad. El bikini de tiras finas en tonos dorados destaca no solo por su sensualidad, sino también por su estilo veraniego y su elegancia relajada.

Los comentarios no se hicieron esperar y en apenas dos horas las fotos acumularon más de tres millones de "me gusta" y se han convertido en tendencia en redes sociales, demostrando una vez más el enorme poder de convocatoria de la cantante, incluso cuando no está promocionando nueva música.

Aunque Karol G no acompañó sus fotos con ningún texto revelador, su aparición en bikini podría ser leída como una respuesta implícita a quienes han hablado de más durante su silencio digital. Lejos de confirmar o negar directamente los rumores, La Bichota parece preferir hablar con imágenes... y vaya si ha logrado su objetivo.

