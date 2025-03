¿Un bebé con Karol G? Feid confiesa si está listo para ser papá 

Las especulaciones sobre un posible embarazo de Karol G han inundado las redes sociales y los medios de entretenimiento en las últimas semanas, sin embargo, ni La Bichota ni su pareja Feid han confirmado la noticia.

No obstante, en una entrevista con Enrique Santos, el cantante colombiano confesó si estaba listo para ser papá junto a Karol.

El presentador de radio eludió preguntarle directamente si son reales los rumores de embarazo pero sí quiso saber si “Ferxxo está ready para ser papá”.

La respuesta de Feid llegó entre risas: “Yo estoy ready, es que uno dice siempre que está ready o no está ready, es cuando a uno le toque, si me toca muy chimba”.

“Quisiera tener mucho tiempo para dedicar pues por lo menos en mi casa a mí me dedicaron mucho tiempo, me acompañaron mucho, me cuidaron, siento que tuve siempre mucho acompañamiento de mi mamá, mi papá, mi hermana, entonces qué chimba poder brindarle a un hijo eso también”, confesó el cantante.

“Lo que sea, si es pasado mañana, si es en un año, en dos meses, estamos ready”, aseguró.

A la pregunta de si hay un bebé en sus planes futuros contestó sin dudarlo: “Siempre, yo siempre digo cuando Dios me dé la oportunidad ese es otro sueño que quiero cumplir, tener familia, cuidar, criar, esparcir ese apellido por todos lados”.

Sobre si es a propósito que él y Karol mantengan sus carreras por separado, la respuesta de Feid fue con elogios para su novia: “Sí, yo creo que es a propósito, ella es muy exitosa, demasiado exitosa en lo que hace en su vida y en sus vueltas, una mujer que admiro y que quiero mucho, y mi proyecto yo también lo cuido mucho y lo resguardo mucho de cualquier cosa. Si en algún futuro hacemos otra vuelta va a ser muy especial”.

