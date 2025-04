Tribunal de Miami ordena a Expedia pagar 29.8 millones a cubanoamericano tras ganar demanda bajo la Ley Helms-Burton

Vídeos relacionados:

En una histórica victoria legal, un jurado federal del Distrito Sur de Florida otorgó este viernes a un demandante cubanoamericano una indemnización de 29,8 millones de dólares contra cada uno de los cuatro demandados corporativos de Expedia en el primer juicio con jurado celebrado bajo la Ley Helms-Burton (Echevarría et al. contra Expedia Group, Inc. et al.).

"El veredicto representa una victoria contundente para los demandantes, quienes presentaron demandas al amparo del Título III de la Ley [Helms-Burton], que permite a los cubanoamericanos reclamar daños y perjuicios a las entidades que trafican con bienes confiscados por la dictadura comunista de Castro, precisó en su web el bufete Rivero & Mestre, que fue el que ganó el caso.

“Esta es una gran victoria no solo para nuestro cliente, sino también para la comunidad cubanoamericana en general, cuyas propiedades fueron usurpadas injustamente y explotadas por empresas estadounidenses en colaboración con la dictadura comunista cubana”, declaró Andrés Rivero.

“Nos enorgullece haber contribuido a garantizar la justicia bajo una ley que nunca antes se había probado ante un jurado”, añadió.

La Ley también prevé una indemnización por daños y perjuicios triplicada contra el demandado que, habiendo recibido notificación previa de la reclamación, no haya detenido su tráfico ni compensado a los propietarios de los bienes confiscados.

El jurado falló a favor de los demandantes, otorgando $9,950,000 en concepto de daños y perjuicios triplicados a cada demandado, lo que resultó en una sentencia total de $29,850,000 contra cada uno de ellos.

El demandante: Mario Echevarría

El periodista Wilfredo Cancio, quien tuvo acceso a la demanda, precisó en artículo publicado en Café Fuerte que el beneficiado con la sentencia es Mario Echevarría, un cubanoamericano naturalizado en 1983.

Echevarría reclamó la titularidad de terrenos ubicados en Cayo Coco, que fueron expropiados a su familia en 1959 como parte de la Ley de Reforma Agraria implementada por el régimen cubano.

Acusaciones contra Expedia Group

La demanda apuntó directamente a Expedia Group y sus subsidiarias -Hotels.com LP, Hotels.com GP y Orbitz LLC- argumentando que las plataformas digitales de estas compañías ofrecieron reservas hoteleras en propiedades construidas sobre los terrenos expropiados, obteniendo beneficios económicos sin autorización legal.

En la isla de Cayo Coco, situada en la costa norte de Cuba, se encuentran los hoteles Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco, señalados en la demanda como involucrados en el tráfico de la propiedad confiscada.

El juez federal Federico Moreno, quien presidió el caso, afirmó en su dictamen que las empresas demandadas “obtuvieron beneficios económicos al ofrecer reservas en estos hoteles, sin investigar si se encontraban sobre terrenos confiscados”.

Falta de diligencia por parte de Expedia

Durante el juicio, un empleado de Expedia testificó que ni la empresa matriz ni sus filiales solicitaron al gobierno cubano documentación relacionada con la propiedad de los hoteles.

Tampoco consideraron las implicaciones legales derivadas de la Ley Helms-Burton al ofrecer estos servicios.

Posibilidad de apelación

Aunque no se ha confirmado, Expedia Group -una de las mayores plataformas de viajes del mundo, con sede en Seattle y con ingresos anuales superiores a los $13,600 millones- podría apelar la decisión ante una instancia judicial superior.

La reclamación de Echevarría se originó en 2019, cuando junto a otros tres cubanoamericanos presentó una demanda por propiedades en Varadero y Santa Cruz del Norte.

Sin embargo, el caso fue desestimado en 2020.

En 2023, Echevarría reactivó la demanda de forma individual, logrando llevarla a juicio.

La Ley Helms-Burton, promulgada en 1996 durante la administración de Bill Clinton, permaneció en suspenso en su Título III por más de dos décadas, debido al temor de conflictos diplomáticos.

Su reactivación en 2019, durante el primer mandato del presidente Trump, ha abierto las puertas a litigios como este, que sientan precedentes en la lucha por los derechos sobre propiedades confiscadas en Cuba.

Rivero & Mestre es un bufete de renombre que se especializa en la representación de clientes en disputas comerciales complejas, tanto en tribunales estatales y federales de los Estados Unidos como en arbitrajes nacionales e internacionales.

Desde sus oficinas en Miami y Nueva York, la firma ha construido una sólida reputación en litigios vinculados a instituciones financieras; derecho antimonopolio; propiedad intelectual y controversias comerciales y de inversión en Latinoamérica.