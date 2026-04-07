¿Puede Cuba renacer como el "Hong Kong de América"? La oportunidad que depende de una Cuba libre

Vista del skyline de La Habana, donde conviven edificios modernos y estructuras deterioradas, reflejando los contrastes urbanos de la capital cubana.

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Un artículo de opinión publicado este martes en el Washington Examiner plantea que Cuba podría convertirse en el "Hong Kong de América", pero solo si se producen reformas democráticas y económicas profundas que hoy no existen en la isla.

El texto, firmado por César Conda —socio fundador de Navigators Global y exjefe de staff de Marco Rubio, en su etapa de senador de EE.UU.— y Sevastian Horton —director de Asuntos Legislativos en la misma firma y cubanoamericano—, no es una predicción ni una promesa, sino un análisis que abre debate sobre el futuro de la isla en un posible cambio de régimen político.

"Si Cuba se independiza, heredará una de las oportunidades económicas más atractivas del hemisferio occidental. Si se toman las decisiones correctas a tiempo, no hay razón para que no pueda convertirse en el Hong Kong de América", escriben los autores.

El argumento parte de ventajas estructurales reales pero desaprovechadas. Cuba se ubica a solo 145 kilómetros de Florida, en la encrucijada de rutas comerciales entre Norteamérica, Sudamérica y Europa. Su tasa de alfabetización ronda el 100%, tiene aproximadamente 9,5 médicos por cada 1,000 habitantes —frente a 2,6 en Estados Unidos— y más del 70% de su fuerza laboral cuenta con estudios superiores a la secundaria. "Esa fuerza laboral cualificada no es un simple tema de conversación, sino una ventaja competitiva", señalan Conda y Horton.

Sin embargo, toda esa base está siendo desperdiciada. La producción industrial cubana alcanzó en 2024 mínimos de cuarenta años. La zafra azucarera quedó por debajo de 150,000 toneladas —el peor resultado en un siglo—, y los apagones superan las veinte horas diarias. El tipo de cambio informal se situó en 500 pesos cubanos por dólar, y entre 2021 y 2024 más de un millón de cubanos abandonaron la isla. El contraste entre el potencial del país y su realidad actual no podría ser más brutal.

Los autores son enfáticos en que el camino hacia esa transformación tiene condiciones legales inamovibles. La Ley Helms-Burton exige tres requisitos para levantar el embargo: la liberación de todos los presos políticos, la legalización de partidos, sindicatos y prensa libre, y la celebración de elecciones libres y multipartidistas.

En marzo de 2026, solo 19 presos políticos confirmados habían sido liberados de los más de 760 que contabilizaba la organización Justicia 11J. "Una economía de libre mercado debe ir acompañada de un pueblo verdaderamente libre. La apertura económica sin auténtica libertad política no genera prosperidad, sino una nueva clase de oligarcas vinculados al régimen", advierten.

El modelo propuesto se inspira en Hong Kong, cuyo PIB per cápita creció de 400 dólares en 1950 a más de 50,000 en 2023 gracias a la confianza inversora, el estado de derecho y la libre circulación de capitales. Para Cuba, Conda y Horton proponen aranceles bajos o nulos, tipos impositivos fijos de entre el 15% y el 17%, una moneda estable y un entorno regulatorio ágil. También señalan la reapertura total del sistema de remesas como catalizador inmediato: canalizaría capital directamente a familias y emprendedores cubanos sin depender de instituciones ni fondos públicos.

El análisis advierte además sobre el riesgo de que una transición mal gestionada derive en oligarquía, como ocurrió en otros países poscomunistas. "La privatización debe ser transparente, generalizada y resistente al amiguismo", exigen los autores, y piden a Washington que actúe como socio exigente, no como observador pasivo.

El artículo se publica en un contexto de negociaciones inéditas. La administración Trump confirmó conversaciones con funcionarios cubanos lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, quien exigió un "cambio total de régimen, sistema político y modelo económico".

Para la diáspora cubana, la propuesta tiene una dimensión profundamente emocional. "Muchos regresarían, pero solo a una Cuba verdaderamente libre", concluyen Conda y Horton, antes de lanzar su advertencia final: "La ventana está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre."