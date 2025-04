Más de 2,300 personas han donado en GoFundMe para familia de cubanoamericano muerto en tiroteo en FSU

Vídeos relacionados:

La comunidad cubanoamericana lamenta profundamente la pérdida de Robert Morales, una de las víctimas mortales del tiroteo ocurrido el jueves 17 de abril en el campus de la Universidad Estatal de Florida (FSU).

Morales, de 57 años, trabajaba como coordinador de servicios de comedor en FSU y era ampliamente reconocido por su dedicación y calidez humana.

En respuesta a esta tragedia, amigos y colegas han iniciado una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para apoyar a su esposa, Betty Morales, y a su hija.

Captura de pantalla/GoFundMe

La iniciativa ha recaudado más de 120,000 dólares gracias a más de 2,300 donaciones, acercándose al objetivo de $150,000.

Los organizadores destacan que los fondos serán destinados a proporcionar asistencia financiera a la familia Morales en este difícil momento.

Roberto Morales era hijo de Ricardo "Monkey" Morales, un exagente cubanoamericano de la CIA involucrado en operaciones encubiertas contra el régimen de Fidel Castro.

El padre de Morales fue una figura controvertida en la historia del espionaje durante la Guerra Fría y falleció en 1982.

El tiroteo también cobró la vida de Tiru Chabba, de 45 años, vicepresidente regional de Aramark Collegiate Hospitality y padre de dos hijos.

El presunto autor del ataque, Phoenix Ikner, un estudiante de 20 años e hijastro de una ayudante del sheriff del condado de León, fue detenido tras ser herido por la policía.

Las autoridades continúan investigando el motivo del ataque.

Para quienes deseen colaborar, el enlace a la campaña está disponible públicamente en GoFundMe bajo el título: Fundraiser for Betty Morales by Friends and Colleagues.

