La Diosa abre debate en redes: "¿A qué edad tu hija te pidió maquillajes?"

La cantante cubana La Diosa volvió a conectar con sus seguidores desde un plano más íntimo y familiar al compartir un momento especial junto a su hija Reychel, quien aparece en un video publicado en Instagram eligiendo productos de maquillaje con total emoción.

Reychel está creciendo y en esta etapa como adolescente La Diosa está enfocada en estar a su lado como mamá y en guiarla paso a paso en esta fase de su vida.

Lo más leído hoy:

"¿A qué edad tu hija te pidió maquillajes?", preguntó La Diosa a sus seguidoras en Instagram, abriendo así un animado debate sobre la edad adecuada para que las niñas comiencen a maquillarse.

Una avalancha de experiencias de madres y seguidoras desencadenó su pregunta en los comentarios, quienes compartieron sus experiencias, anécdotas y puntos de vista sobre el tema.

Para muchas madres, el maquillaje no solo es un juego de imitación, sino una herramienta de expresión que llega con la adolescencia, aunque otras confiesan que la curiosidad de sus hijas empezó mucho antes. Hay también quienes educaron a sus hijas para que comenzaran a maquillarse en edades posteriores.

“Tenía la misma edad de Rachel cuando empecé a maquillarme”; “Ya Rachel está creciendo. Todas las niñas les gusta el maquillaje desde bien pequeñas”; “A los cinco se pintorreteaba su carita, pero solo a sus 15 comenzó a maquillarse. Bella tu niña, Dios la bendiga”; “La mía mayor me pidió los primeros a los 13 y yo se los compré”; “A todas las edades con la diferencia que no había las oportunidades que tienen las niñas hoy en día que pueden tener maquillajes que no les hacen daño a sus caritas”; “La primera vez que mi hija se pudo maquillar fue en sus 15. La crie a lo antiguo”, comentaron algunas.

“Mis hijas empezaron a maquillarse a los 18 años, no les permití maquillarse antes porque son muy jóvenes para ponerse tanto maquillaje y todavía les digo que sean naturales, esos maquillajes tienen mucho químico les digo que cuiden su cara a lo natural”; “Mis hijas ya me tienen loca y son gemelas, imagina lo caro que me sale Sephora casi todos los fines de semana. Cuanto lipgloss sale ellas lo quieren. Haces bien, enséñala a ser femenina y presumida, esa es la tarea de nosotras como mamá, no se la dejemos a esta sociedad que la echan a perder”; “Mi mamá no me dejaba maquillarme y ya yo estaba en la secundaria donde una amiga llevaba maquillaje y me lo ponía durante la escuela y lo quitaba para irme a casa. Yo tenía 13 años”, compartieron otras.

Recientemente, La Diosa compartía en redes sus sentimientos encontrados al ver lo rápido que están creciendo sus hijos dejando atrás la niñez y la adolescencia.

Preguntas frecuentes sobre La Diosa y su hija Reychel