La Diosa piensa en el futuro al ver crecer a sus hijos: "Eso de ser abuela... No quiero ni pensar en eso"

Con cierta nostalgia y a la vez orgullo de madre, La Diosa ve crecer a sus hijos y sabe que muy pronto esa etapa de niños y adolescentes quedará atrás.

En su Instagram la cantante cubana compartió un video de su última salida junto a su pareja Rey El Mago y sus hijos Reychel y Axel a una sala de juegos.

Mientras los veía divertirse, no pudo evitar percatarse, de que falta poco para que estas salidas a un parque acaben, porque por ley de la vida sus hijos están creciendo.

“Cómo pasa el tiempo, familia, nuestros hijos crecen rápido y cuando son pequeños los llevamos al par que para que salten, para que jueguen y nunca te das cuenta del último día que los llevaste a un parque porque ya son mujeres y hombres”, se le escucha decir a la artista de fondo en el video.

“En cualquier momento se nos van a ir de las manos tanto a mí como a Rey, harán su vida en Estados Unidos, tendrán su familia”, agregó La Diosa.

Sin embargo, hay que preocupa desde ya a la cantante, y es el momento en que se convierta en abuela: “Eso de yo ser abuela... Oh, no, no, no quiero pensar en eso. ¡On my god! Pero bueno, así es la vida”.

La Diosa recordó con inmenso cariño cómo a sus padres también en su momento les tocó esa difícil decisión de dejarla volar y hacer su propia vida.

Este 2025 Axel cumplirá 17 años, muy cerca de la mayoría de edad, y Reychel celebrará sus nueve. El tiempo de La Diosa para disfrutar de la adolescencia e infancia de sus hijos está por llegar a su fin.

