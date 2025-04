"Administradores de dinero ajeno, saquen la calculadora": Camila Guiribitey presume sus nuevos bolsos Chanel

La influencer cubana Camila Guiribitey volvió a sacar brillo a su glamour, y esta vez desde su residencia en Madrid, donde mostró con entusiasmo su más reciente adquisición: una costosa colección de tres bolsos Chanel que no dejó indiferente a sus seguidores.

“Hola mis amores, bienvenidos a un video más de Camila me muestra cosas caras que no me importan para nada, no me aportan nada en esta vida, pero igual estoy aquí”, soltó con una mezcla de sarcasmo y simpatía, antes de presentar a sus seguidores su nueva flap bag de la firma francesa de lujo Chanel.

Camila mostró a detalle la cartera comentando las diferentes formas de usarla, el espacio que tiene en su interior y los colores que están disponibles en la tienda de lujo.

Pero la cosa no quedó ahí. A la ostentosa cartera principal, valorada en 6,600 euros, se sumaron dos versiones mini de un modelo muy similar, que la influencer compró para sus hijas, Alma y Aurora, al “módico” precio de 2,400 euros cada una.

“Para los administradores de dinero ajeno, saquen la calculadora que voy para ustedes (...) Suma allí, tú que me calculas todo, haz la matemática”, bromeó Camila entre risas, lanzando un dardo a quienes suelen fiscalizar sus gastos desde las redes.

El video, grabado desde su lujosa casa madrileña, no tardó en generar revuelo en Instagram donde sus seguidores, acostumbrados a sus derroches de opulencia, no tardaron en reírse de esta nueva ocurrencia de Camila, pero eso sí, elogiando su buen gusto por las prendas de marca.

Camila Guiribitey, conocida por documentar cada detalle de su vida de alto perfil, desde sus viajes en jets privados hasta sus sesiones de compras millonarias, parece tener claro que lo suyo no es complacer al público, sino mantenerse fiel a su estilo extravagante y sin filtros.

Y mientras unos sacan cuentas, otros simplemente disfrutan del show.

