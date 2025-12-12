"Qué ridícula una millonaria vendiendo en TikTok": Camila Guiribitey responde a burlas y dice cuánto ganó en un mes

Camila Guiribitey volvió a encender las redes sociales tras responder, de forma directa y sin rodeos, a quienes se burlan de ella por vender productos en TikTok Shop pese a su privilegiada posición económica.
“Qué ridícula una millonaria vendiendo en TikTok Shop”, es uno de los tantos comentarios que ha recibido la influencer y odontóloga cubana en redes sociales. Lejos de ignorar las críticas, Guiribitey decidió responder con números.
A través de un video que rápidamente se hizo viral, la creadora de contenido mostró una cifra concreta: 17 mil dólares ganados en solo un mes gracias a esta plataforma de ventas.
El mensaje fue claro y contundente, acompañado de una frase que ya se ha convertido en lema para muchos emprendedores digitales: “Sigan hablando y yo facturando”.
El video generó una ola de reacciones, tanto de apoyo como de debate. Mientras algunos usuarios insistieron en cuestionar que una figura con alto poder adquisitivo se involucre en este tipo de negocios, otros aplaudieron su mentalidad empresarial y su capacidad para monetizar cualquier oportunidad.
Camila Guiribitey, conocida por su presencia en redes sociales, su estilo de vida lujoso y su faceta como emprendedora, ha dejado claro en más de una ocasión que no cree en limitarse por etiquetas ni por la opinión ajena. Para ella, vender en TikTok Shop no es motivo de vergüenza, sino una decisión estratégica más dentro de su modelo de negocios.
Con esta respuesta, la influencer no solo silenció a sus críticos, sino que también envió un mensaje directo: el dinero no tiene prejuicios y facturar nunca es ridículo.
Preguntas frecuentes sobre Camila Guiribitey y sus ventas en TikTok Shop
¿Por qué Camila Guiribitey, siendo millonaria, decide vender en TikTok Shop?
Camila Guiribitey considera que ninguna oportunidad para generar ingresos debe ser desaprovechada. Ella ha dejado claro que su mentalidad empresarial no le permite limitarse por etiquetas o críticas, mostrando que facturar nunca es ridículo y que el dinero no tiene prejuicios.
¿Cuánto ha ganado Camila Guiribitey en TikTok Shop?
En un mes, Camila Guiribitey ganó 17 mil dólares a través de TikTok Shop. Este resultado refuerza su postura de que vender en plataformas digitales es una decisión estratégica y no una cuestión de necesidad económica.
¿Cómo ha reaccionado el público a las ventas de Camila Guiribitey en TikTok Shop?
La respuesta del público ha sido mixta. Mientras algunos critican que una millonaria venda en línea, otros aplauden su capacidad para monetizar cualquier oportunidad. Camila ha recibido tanto críticas como elogios por su mentalidad emprendedora y su habilidad para transformar las críticas en oportunidades.
¿Qué mensaje transmite Camila Guiribitey a otros emprendedores digitales?
Camila Guiribitey anima a no dejar pasar ninguna oportunidad de ingresos mientras sea trabajo honrado. Su lema "Sigan hablando y yo facturando" inspira a otros emprendedores digitales a seguir adelante sin dejarse influenciar por las críticas negativas.
