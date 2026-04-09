“Me rompí…”: Kenny Robert se muestra llorando y conmueve con su confesión

Kenny Robert dejó a sus seguidores sorprendidos… pero esta vez no fue por ninguna parodia o video sarcástico. El influencer cubano, conocido por su humor en redes, sorprendió con un video muy distinto: un clip íntimo en el que aparece llorando y mostrando una faceta mucho más personal.

En las imágenes se mezclan momentos cotidianos —entrenamientos, fotos, salidas— con otros más vulnerables, dejando ver un proceso emocional que muchos no esperaban de él. El contraste fue lo que más llamó la atención.

Pero el verdadero impacto llegó con el texto que acompañó la publicación, donde Kenny se abrió sin filtros sobre su proceso personal y el amor propio.

“Me tomó tiempo… tiempo entender que el amor que tanto buscaba afuera, siempre empezó dentro de mí”, escribió, antes de hablar de cómo se rompió, dudó y se reconstruyó con su propia fuerza.

También confesó que aprendió a elegirse incluso cuando nadie más lo hacía, a dejar de mendigar cariño y a darse a sí mismo lo que antes esperaba de otros. “Hoy no soy la misma persona de ayer… y no fue suerte, fue evolución”, aseguró.

El mensaje cerró con una idea clara: el amor propio no es un destino, sino una decisión diaria. “Y yo… yo me elijo todos los días”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en llegar. Sus seguidores llenaron el post de mensajes de apoyo como “eres luz”, “te admiro”, “el amor propio va primero” o “eres bello hasta llorando”, dejando claro que, esta vez, su contenido conectó desde un lugar mucho más profundo.