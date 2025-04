Una cubana residente en Estados Unidos, identificada como @dallanayroman en TikTok, se ha vuelto viral tras compartir un mensaje contundente que ha tocado una fibra sensible en la comunidad cubana: “Si quieres mantener esa relación bonita con tu familia en Cuba, ¡déjalos allá!”. En su video, que ha generado más de mil comentarios, asegura que mientras se les envíen “una chuchería, unas sandalias, cien dolaritos y cositas así”, la relación marcha bien. Pero al traerlos a vivir contigo, advierte, “puede acabarse todo”.

Dallanay explica que, al llegar a Estados Unidos, muchos familiares lo hacen con expectativas poco realistas, creyendo que no necesitan trabajar y que podrán seguir siendo mantenidos. “Cuando les dices que tienen que ayudarte, que tienen que trabajar, ahí se jodió todo”, afirma. Según su experiencia, el “98% de las familias” que traen a sus parientes desde la isla terminan en conflictos. Para ella, mantener la distancia es muchas veces la mejor forma de conservar la armonía.

Las reacciones no se hicieron esperar y llenaron la publicación de testimonios. “Los traje a todos y ahora ninguno me habla”, compartió un usuario. “Me costó el divorcio”, dijo otra. “Por poco me botan de mi propia casa”, relató una más. En contraste, algunos contaron casos positivos: “Mi amigo y su esposa viven conmigo hace siete meses y no tengo queja, son muy trabajadores y me ayudan en todo”. La mayoría de los comentarios, sin embargo, confirmaron que la experiencia de traer familiares suele ser más difícil de lo que parece.

También hubo quienes recordaron que no todas las historias terminan mal. “No todos son así”, escribió alguien. “Hay quienes llegan y desde el primer día quieren trabajar, ayudar, salir adelante”. Otros pidieron no generalizar, señalando que cada familia es diferente y que también hay situaciones donde quien llega es quien sufre el maltrato. Aun así, el testimonio de Dallanay resonó en una gran parte de la comunidad que vive fuera de Cuba.

La autora del video, lejos de retractarse, respondió con serenidad a quienes la criticaron: “Es duro y triste, pero real”. Su mensaje se ha convertido en punto de partida para un debate amplio sobre las relaciones familiares a distancia, las expectativas cruzadas entre quienes se quedan y quienes emigran, y los sacrificios invisibles de muchos cubanos en el exterior. Como resumió una seguidora: “La familia, una vez al año y por foto”.

