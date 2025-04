Cubana de Miami critica la actitud de algunos recién llegados a EE.UU.: "Eso se los enseñó Fidel"

Una cubana residente en Miami ha desatado un encendido debate en redes sociales tras compartir un testimonio en TikTok, donde contrasta su experiencia migratoria con la de algunos de los cubanos recién llegados a Estados Unidos.

En un video publicado por @user680074416135, la mujer defiende con vehemencia el sacrificio del “exilio histórico” y denuncia lo que considera una falta de respeto y compromiso de parte de ciertos nuevos migrantes.

“Hace 61 años que vivo en Estados Unidos. Vine en 1964, como refugiada cubana. En ese entonces no entrábamos mojados ni por la frontera. Veníamos en avión, con documentos, porque nos reconocían como exiliados políticos”, recordó.

“A este grupo nos llaman el exilio histórico”, dijo en referencia a los cubanos que emigraron entre los años 60 y 80, huyendo del régimen de Fidel Castro.

Enérgica y sin filtros, la señora se mostró indignada por lo que considera “la basura” que algunas personas dicen en las redes sobre los cubanos en Estados Unidos, llamándolos vagos y oportunistas por los beneficios que reciben al llegar al país.

“Muchos de los que critican ahora son cubanos también, pero de los que venían vestidos de verde olivo, milicianos, fidelistas. Y ahora están aquí diciendo que los cubanos no trabajan”, dijo con evidente molestia la señora.

“No trabajarán los cubanos llegados después del 2000, porque los que vinimos en los 60, 70 y 80, nos rompimos el alma trabajando”, agregó.

Detalló que, al llegar, Miami era apenas un terreno por desarrollar. “Esto era un monte. Aquí no había ayuda. La única ayuda era trabajar en las factorías con los judíos, doce o catorce horas diarias, y luego seguir a un segundo empleo”, relató.

“Todos teníamos dos trabajos sin saber buen inglés. Yo tenía 17 años y me rompía el lomo en el frío”, dijo. Explicó que muchos migrantes para salir adelante no podían quedarse en el cálido clima de Florida, debían adentrarse en otros estados donde sí había empleo, y no era en cómodas oficinas.

Esta cubana vivió en California durante 16 años, donde ayudaba a inmigrantes mexicanos escondiéndolos en su casa para evitar que fueran detenidos por autoridades migratorias. “Porque los cubanos no nos alegramos del mal de nadie”, dijo.

“Ahora que están deportando personas sin antecedentes, nos duele. Porque sabemos lo que es empezar de cero”, añadió. Con tono crítico, reconoció que muchos de los recién llegados "no quieren trabajar y eso se los enseñó Fidel Castro".

Cuestionó que los jóvenes se quejen y pidan ayudas al gobierno, cuando no han tenido experiencias verdaderamente duras en este país. "Ellos no han vivido en el norte, no han sentido el frío. Nosotros sí fuimos ‘pingüinos’, nos metimos en la nieve para salir adelante".

La mujer destacó que no todos los nuevos migrantes llegan con mala actitud, reconociendo que algunos “vienen a estudiar y a trabajar”. Pero cuestionó duramente a quienes, según ella, se benefician de ayudas del gobierno sin aportar: “Se gastan un cheque que no se ganaron y después se van de vacaciones a Cuba”.

Finalmente, recordó a los pioneros del emprendimiento empresarial en Miami, como los fundadores de mueblerías como El Dorado y Navarro. “Esa gente vino en botes, pusieron una tiendecita, trabajaron en la nieve y después levantaron su negocio”, afirmó.

“Miami no nos lo dieron. Nosotros lo hicimos, con esfuerzo, desde el pantano”. Su testimonio es una defensa apasionada del legado del exilio histórico cubano, y un llamado a la responsabilidad y al respeto por quienes abrieron camino cuando no había ayudas, solo sacrificio en Estados Unidos.

