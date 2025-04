Chocolate MC reacciona a supuesta orden de búsqueda y captura en su contra: "Dicen que estoy pegaísimo"

Este viernes trascendió en redes sociales la noticia de que existe una orden de búsqueda y captura contra Chocolate MC, quien supuestamente se ha convertido en una de las personas más buscadas en Florida y otros estados de Estados Unidos.

La noticia la dio a conocer el periodista de Univisión Mario Vallejo, quien asegura que Chocolate “no se presentó a las audiencias en dos de los casos judiciales en los que está implicado. Estos incidentes han aumentado su notoriedad y lo han colocado en la lista de los más buscados”.

Lo más leído hoy:

De acuerdo con el reportero “se han desplegado equipos de búsqueda y cazadores de recompensas con el objetivo de localizar al reguetonero. Chocolate enfrenta múltiples acusaciones, y los detalles de su paradero son inciertos”, y ni siquiera su propio manager ha mantenido comunicación con él.

Sin embargo, pocos minutos después de difundirse esta noticia, Chocolate hizo una directa burlándose de la supuesta orden de búsqueda en su contra.

“Asere cómo es eso de que salí en Univisión dicen. Dicen que estoy pegaísimo, que ahora sí me pegué. Ño qué papelaceros son los de la Policía de Miami-Dade”, se le escucha decir entre risas mientras disfrutaba en una piscina llamándose a sí mismo “delincuente”.

Por si fuera poco, en su Instagram compartió varias fotos recostado en una tumbona disfrutando de una bebida, instantáneas del grillete que hace poco se quitó y una captura de la publicación de Vallejo en Facebook.

Captura Instagram / Chocolate MC

“La policía de Miami Dade to llena de odio, de sudor y to agitá buscándome, dando recompensa y de to. Yo: jefecito, jefecito, yo sí soy un delincuente”, escribió en la descripción al post sacando a relucir toda su burla y sarcasmo.

Preguntas frecuentes sobre Chocolate MC y su situación legal