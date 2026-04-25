Cubano en Chile enseña a su papá a bailar reparto: "Ponte en posición Chocolate"

Un cubano residente en Chile ha conquistado las redes sociales tras compartir un video en el que enseña a su padre a bailar reparto por primera vez, desatando risas y miles de reacciones en pocas horas.
El creador de contenido Dean Pablo Hernández Torres, publicó el clip en Instagram. En las imágenes se le ve guiando con paciencia y humor a su padre en los pasos básicos de este popular ritmo urbano cubano, caracterizado por su energía y estilo desenfadado.
Durante la clase, Dean introduce movimientos como “el paso del astronauta”, “la posición Chocolate” y “el paso del machacador”, nombres que arrancaron carcajadas tanto al aprendiz como a los usuarios en redes.
La escena, cargada de espontaneidad, muestra el esfuerzo del padre por seguir el ritmo, mientras su hijo lo anima constantemente.
El padre, en medio de la práctica, hace una petición muy cubana: “Asere, pon música para que me salga mejor”.
El reparto sigue expandiéndose gracias a este tipo de contenidos que mezclan cultura, humor y familia. La publicación acumula miles de visualizaciones y comentarios, muchos destacando la conexión entre padre e hijo y la autenticidad del momento.
El video no solo divierte, sino que también refleja cómo la cultura cubana trasciende fronteras, manteniendo vivas sus tradiciones incluso en la diáspora.
El video ha sido una forma de recordar al Rey del Reparto, Chocolate MC, que se mantiene en prisión en Estados Unidos. El popular músico cubano fue sentenciado en marzo a 10 años de cárcel, seguidos de cinco años de libertad condicional, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad por varios delitos.
Preguntas frecuentes sobre el video viral de baile de reparto y la situación de Chocolate MC
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Dean Pablo Hernández Torres y por qué su video se hizo viral?
Dean Pablo Hernández Torres es un creador de contenido cubano residente en Chile que se hizo viral al compartir un video donde enseña a su padre a bailar reparto, un ritmo urbano cubano. El video se destacó por su espontaneidad y humor, acumulando miles de visualizaciones y reacciones en redes sociales.
¿Qué es el reparto y cuál es su origen?
El reparto es un género musical urbano nacido en Cuba alrededor de 2007, específicamente en el barrio habanero de Arroyo Naranjo. Fusiona reggaetón con ritmos tradicionales cubanos como la timba, rumba y guaguancó, y se ha convertido en un símbolo de identidad cultural de los cubanos en la diáspora.
¿Cuál es el estado actual de Chocolate MC y su relevancia en el video viral?
Chocolate MC, conocido como el "Rey del Reparto", está cumpliendo una sentencia de 10 años de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable de varios delitos. Su situación es relevante en el video ya que Dean Pablo Hernández usó el término "posición Chocolate" como parte de las instrucciones de baile, haciendo referencia a la influencia del artista en el género.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana en el exterior al video de Dean Pablo Hernández?
La comunidad cubana en el exterior ha reaccionado positivamente al video, destacando la conexión cultural y familiar que representa. Este tipo de contenido refuerza el sentido de identidad y pertenencia, manteniendo vivas las tradiciones cubanas incluso lejos de la isla.
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