Cubano en Chile enseña a su papá a bailar reparto: "Ponte en posición Chocolate"

Un cubano residente en Chile ha conquistado las redes sociales tras compartir un video en el que enseña a su padre a bailar reparto por primera vez, desatando risas y miles de reacciones en pocas horas.

El creador de contenido Dean Pablo Hernández Torres, publicó el clip en Instagram. En las imágenes se le ve guiando con paciencia y humor a su padre en los pasos básicos de este popular ritmo urbano cubano, caracterizado por su energía y estilo desenfadado.

Durante la clase, Dean introduce movimientos como “el paso del astronauta”, “la posición Chocolate” y “el paso del machacador”, nombres que arrancaron carcajadas tanto al aprendiz como a los usuarios en redes.

La escena, cargada de espontaneidad, muestra el esfuerzo del padre por seguir el ritmo, mientras su hijo lo anima constantemente.

El padre, en medio de la práctica, hace una petición muy cubana: “Asere, pon música para que me salga mejor”.

El reparto sigue expandiéndose gracias a este tipo de contenidos que mezclan cultura, humor y familia. La publicación acumula miles de visualizaciones y comentarios, muchos destacando la conexión entre padre e hijo y la autenticidad del momento.

El video no solo divierte, sino que también refleja cómo la cultura cubana trasciende fronteras, manteniendo vivas sus tradiciones incluso en la diáspora.

El video ha sido una forma de recordar al Rey del Reparto, Chocolate MC, que se mantiene en prisión en Estados Unidos. El popular músico cubano fue sentenciado en marzo a 10 años de cárcel, seguidos de cinco años de libertad condicional, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad por varios delitos.