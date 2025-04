¿Chocolate MC se enfrenta a una posible deportación? Estos son los cargos por los que buscan al reguetonero

El reguetonero cubano Chocolate MC podría estar al borde de una posible deportación a Cuba, en medio de nuevas órdenes de arresto y un historial delictivo que no deja de crecer en Estados Unidos.

El periodista Mario Vallejo reveló que el artista urbano, cuyo nombre real es Yosvanis Arismín Sierra Hernández, tiene órdenes de detención activas en tres condados de Florida: Miami-Dade, Escambia y Pasco y otra en Texas de la que se desconocen los delitos.

Lo más leído hoy:

Según los reportes en Florida, enfrenta un cargo de asalto, por el cual se quitó el grillete electrónico y se dio a la fuga, además de dos cargos adicionales relacionados con problemas en su licencia de conducir.

En una reciente directa desde una piscina, el autodenominado "Rey de los Reparteros" retó abiertamente a la policía de Miami-Dade a que lo encontraran y lo arrestaran. “Que hagan su trabajo”, expresó con tono desafiante y de burla mientras se grababa disfrutando del sol y el agua.

“Miami-Dade Police trabajen, dejen las redes y las noticias y trabajen partía de corruptos”, escribió en sus historias de Instagram.

Captura Instagram / Chocolate MC

Uno de los agentes de policía que participa en su búsqueda, y que ya lo ha arrestado en otras ocasiones, aseguró que el comportamiento de Chocolate es repetitivo: cuando está en problemas con la ley, tiende a burlarse de las autoridades y a provocar desde las redes sociales.

¿Por qué no ha sido deportado?

La pregunta que ronda entre muchos seguidores y críticos es por qué Chocolate MC no ha sido deportado todavía a Cuba, considerando su historial delictivo en territorio estadounidense, sobre todo en medio de la ola de deportaciones que lleva a cabo ICE, repatriando incluso a personas que no han tenido problemas con la ley en suelo estadounidense.

“A lo mejor con esto ahora sí lo deportan, a lo mejor no, no se sabe”, respondió el oficial contactado por Vallejo, dejando la puerta abierta a una posibilidad que hasta ahora no se ha concretado.

De ser arrestado esta vez, el reguetonero podría pasar un buen tiempo tras las rejas, según advierte el periodista. Mientras tanto, Chocolate continúa desafiando a la ley, con la misma actitud polémica que ha marcado su carrera tanto en la música como fuera de ella.

Preguntas frecuentes sobre la situación legal de Chocolate MC