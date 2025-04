Indignación en La Habana por incumplimiento de cronograma de apagones por bloques

Vídeos relacionados:

La indignación popular en La Habana ha alcanzado niveles críticos tras los reiterados incumplimientos del cronograma de apagones divulgado por la Empresa Eléctrica de La Habana (EELH).

A pesar de la publicación de notas informativas a través de sus redes sociales y canales oficiales, los ciudadanos denuncian apagones adelantados, extensiones imprevistas de los cortes y una distribución desigual de las afectaciones.

Captura de pantalla Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Los apagones, que deberían regirse por bloques horarios establecidos y que ya resultan lesivos, han sido alterados sin previo aviso, aumentando la frustración y la rabia de unos usuarios ofuscados por la pobreza energética en la que malviven.

Clientes del bloque 4, por ejemplo, reportaron cortes a las 9:00 a.m., pese a que la programación indicaba inicio a las 10:00 a.m. "¿Para qué ponen programación si no la cumplen?", se preguntó molesta una usuaria, reflejando el sentir general.

Captura de pantalla Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Quejas recurrentes: Improvisación y falta de respeto

Entre los comentarios más repetidos destaca el sentimiento de abandono y falta de respeto hacia los ciudadanos. "No ayudan, no respetan, es como si jugaran con la estabilidad mental del pueblo", escribió una habanera. Otra también expresó frustración: "Uno se organiza para lavar, cocinar, y ustedes cambian todo a su antojo".

Una internauta fue más allá, señalando favoritismos en la distribución de apagones: "Hay circuitos donde nunca quitan la luz porque hay mipymes de personajes importantes". Opiniones como la suya, respaldadas por decenas de comentarios, insinúan un trato preferencial que alimenta la sensación de desigualdad.

Consecuencias diarias: Estrés, alimentos echados a perder y desinformación

Varios usuarios lamentaron que los cambios inesperados en los horarios afectan actividades básicas como cocinar o garantizar el descanso nocturno. "Sin gas, sin luz, sin agua… esto ya es un sálvese quien pueda", exclamó una afectada.

Otros denunciaron el impacto sobre familias con niños pequeños: "Aquí hay niños y sin corriente no se les puede hacer la comida". El incumplimiento de los horarios también ha provocado daños en electrodomésticos debido a interrupciones constantes del suministro eléctrico, como alertó una cliente de la EELH: "Van a romper los equipos, la luz viene y se va de momento".

El uso de Telegram, X y Facebook por parte de la empresa para mantener informada a la población tampoco ha logrado contener el descontento. Muchos usuarios criticaron que los mensajes de Telegram "no se corresponden con lo que pasa en la realidad", generando aún más confusión.

Exigen igualdad y transparencia

Las críticas apuntan también a la falta de equidad en las afectaciones. En ese sentido, una usuaria subrayó: "Menos los privilegiados, donde existen empresas, hospitales y mipymes de interés, ahí no saben lo que es un apagón". Otra remató: "El bloque 2 es el bloque vanguardia… siempre apagado en los peores horarios".

La falta de explicaciones convincentes sobre las constantes modificaciones también fue objeto de protesta. "¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué siempre en fines de semana?", preguntó una habanera, mientras que otro criticó: "Rompen todas las programaciones, incluso las de las instituciones culturales".

Un pueblo cansado y escéptico

El sentimiento generalizado es de cansancio extremo. "Estamos obstinados, hartos de que nos mientan", resumió una usuaria de redes sociales. Otros comentarios reflejaron una profunda desesperanza: "Ya no hay leyes, ni derechos, ni respeto por el pueblo".

Mientras tanto, las redes sociales siguen desbordadas de reclamos, pero también de escepticismo sobre que las autoridades tomen medidas efectivas. "Cada vez peor. Lo único que aumenta es el déficit de respeto", escribió un agraviado por la empresa estatal.

Así, entre frustración, impotencia y rabia, La Habana vive jornadas de apagones imprevisibles, en las que la falta de electricidad se convierte en una metáfora de la desilusión generalizada.