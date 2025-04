Buscan a cubano en paradero desconocido tras llegar a La Habana desde EE.UU.

Vídeos relacionados:

Un cubano que llegó a La Habana en un vuelo procedente de Estados Unidos este sábado, y debía continuar viaje hasta la provincia de Holguín, se encuentra desaparecido, según revelaron fuentes de su entorno familiar.

Ernesto Pavel Riverón está en paradero desconocido desde la víspera, cuando arribó al Aeropuerto Internacional José Martí, de la capital cubana, de donde debía trasladarse a Holguín, sin embargo, sus familiares no han tenido más noticias de él, informó Liutanay La Rusa en el grupo de Facebook “Revolico Holguín”.

Captura de Facebook/Liutanay La Rusa en Revolico Holguín

“Disculpen mi atrevimiento, pero me urge publicar esta foto: esta persona está desaparecida desde ayer que llegó al aeropuerto de La Habana en un vuelo y no se ha sabido nada desde entonces, tenía que salir para Holguín y no da señales, sus familiares, en especial su hija, estamos preocupados por él”, explicó la mujer, que se identificó como madre de la hija de Riverón.

En los comentarios a la publicación, Liutanay precisó que el hombre viajó a La Habana desde Estados Unidos y que desde su última llamada antes de tomar el vuelo, no había vuelto a comunicarse.

“No ha llamado desde que salió para La Habana y llegó al aeropuerto, pero hasta ahí sabemos”, reveló.

La mujer, residente en Holguín, explicó también que desde la provincia oriental se habían puesto en contacto con el aeropuerto, donde les confirmaron la llegada de Riverón, pero les aseguraron que “no saben más nada”.

“Yo vivo en Holguín con su hija”, respondió a quienes le sugirieron que acudiera a la terminal aérea. “Se me hace difícil, su familia es de aquí y estamos haciendo de todo, pero desde aquí... Ojalá tuviera ayuda en La Habana”.

Liutanay pidió a los miembros del grupo que compartieran la publicación en la capital y proporcionó el número de teléfono 54536857, para que la contacten en caso de que alguien lo vea o sepa algo sobre él.

Hasta el momento de publicar esta nota no ha trascendido más información sobre el caso.

Ante la falta de un canal oficial que facilite la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba, las familias se valen de las redes sociales para hacer visibles los casos y obtener información que les ayude a localizar a sus seres queridos.

En las últimas semanas, ha causado preocupación y movilizado a la ciudadanía la desaparición en La Habana de Doraiky Águila, una mujer de 48 años que padece pérdida de memoria. Águila fue vista por última vez el 15 de marzo, en el municipio Diez de Octubre, y desde entonces sus familiares no han dejado de buscarla.

A mediados de este mes, la familia de un joven santiaguero de 17 años, identificado como Yuniel Fuentes Fernández, denunció que llevaba tres días desaparecido en la capital.

