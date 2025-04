La Cintumbare lanza fuerte indirecta contra Alexander Otaola: "Él forma parte de mi equipo de trabajo"

Las polémicas entre La Cintumbare y Alexander Otaola son constantes en el mundo de las redes, pero esta vez fue ella quien soltó una frase que dejó a más de uno con la ceja levantada: “Otaola forma parte de mi equipo de trabajo”.

Durante una entrevista con La Familia Cubana, la influencer respondió con ironía a la pregunta sobre su relación con el presentador y creador de contenido Alexander Otaola, con quien ha tenido varios encontronazos mediáticos. Su declaración fue tan directa como sarcástica.

“Otaola lleva un tiempo trabajando para mí. Otaola forma parte de mi equipo de trabajo. Nosotros no tenemos nada que ver ni yo con él ni él conmigo. Yo no siento nada por él, ni amor ni odio, simplemente no siento nada, pero sí tengo que reconocer que él forma parte de mi equipo de trabajo porque él me mantiene en pie”, dijo muy convencida.

Para La Cintumbare, cada crítica que recibe de parte de Otaola no hace más que fortalecer su presencia en las redes sociales, y deja claro que sabe cómo sacarle provecho a la polémica.

“Yo he sido criticada por todo, a mí la gente ya no encuentra de qué manera criticarme”, afirmó sin rodeos.

Además, aseguró que, si no hablan de ella, algunos no tienen de qué vivir: “Aquí todo el mundo sabe que yo soy la de los números ahora mismo y si no hablan de mí muchos no comen (…) los haters no quieren entender que todo lo que estamos haciendo todos es trabajar. Si no me suben a mí no generan views y si no generan views no pagan biles y no comen”.

Con un tono desafiante, insistió en que la atención que recibe, aunque sea en forma de ataques o burlas, es al final publicidad gratuita que potencia su viralidad en redes. “Publicidad buena o mala es publicidad y yo soy el vivo ejemplo de ello”, aseguró.

También reconoció que hay otras influencers que invierten más en sus plataformas o crean mejor contenido, pero ella sigue siendo el centro de atención.

