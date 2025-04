"En cinco años volveré a Estados Unidos como artista", asegura La Cintumbare

Cinthya Medrano García, conocida como La Cintumbare, aseguró que planea regresar a Estados Unidos dentro de cinco años, una vez cumplido el tiempo de su deportación, pero dejó claro que su verdadera intención es siempre regresar a vivir en Cuba, el país que, dice, nunca ha dejado de extrañar.

Durante una reciente entrevista a La Familia Cubana, la polémica influencer explicó que desde el momento en que fue detenida por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), supo que su deportación era inminente. Según confesó, aceleró su proceso de salida de prisión al mantener una conducta rebelde con las autoridades, evitando así pasar meses o incluso años detenida en centros de migración.

"Yo en todo momento estuve acelerando mi proceso. Yo sabía que si migración ICE me detenía, me iban a deportar. Lo sabía y me preparé para ello. Lo que no quería era quedarme ni siete, ni ocho, ni diez meses, ni un año, ni dos años presa", afirmó.

La Cintumbare señaló que su objetivo en Estados Unidos siempre fue trabajar duro y asegurarse una estabilidad económica antes de un eventual regreso a la isla. "Conozco ahora mismo personas que fueron deportadas y todavía están perdiendo el tiempo. Yo no quería ser una de esas. Yo quería llegar a Cuba como llegué: preparada", expresó.

Sobre su futuro, dejó claro que no renuncia a su sueño de volver a Estados Unidos, pero esta vez de manera legal y en calidad de artista reconocida.

"Yo sé que dentro de cinco años, que se me vence lo de mi deportación, puedo volver a entrar. Y sé que voy a entrar como siempre lo soñé: como artista, dando gira, y después regresar a mi país. Porque yo quiero vivir en mi país", afirmó.

La Cintumbare también reflexionó sobre su experiencia como emigrante y el sentimiento de pertenencia que nunca dejó atrás. "La felicidad nunca es completa en ningún lado. Allá (en Estados Unidos) tienes todo, pero extrañas a Cuba. Aquí no tienes todo, pero extrañas lo de allá. Siempre falta algo".

Sin embargo, durante los años que vivió en Estados Unidos, se hizo conocida por su estilo irreverente y declaraciones polémicas, incluyendo su afirmación de no querer trabajar y depender de ayudas gubernamentales.

Además, protagonizó disputas mediáticas, como una demanda por difamación de la cantante "La Diosa". Su apoyo al régimen cubano mientras vivía en EE.UU. también generó críticas y una petición en su contra que reunió más de 6,000 firmas.​

En el mes de enero, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. debido a que no se presentó a múltiples audiencias migratorias, lo que resultó en una orden de deportación en ausencia. A pesar de intentar reabrir su caso, su solicitud fue denegada, y finalmente fue deportada a Cuba en febrero de 2025.​

Tras su regreso a la isla, La Cintumbare ha mantenido una presencia activa en redes sociales, mostrando una actitud desafiante y optimista. Ha compartido momentos de su vida cotidiana en Cuba, incluyendo acompañar a su hijo a la escuela y asistir a bares que ambientan la vida nocturna de La Habana, como el polémico Efe de Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro.​

La figura de La Cintumbare sigue generando opiniones divididas. Mientras algunos la critican por su estilo de vida y declaraciones pasadas, otros la apoyan y destacan su resiliencia y capacidad de adaptación.

