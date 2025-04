"Pienso mucho en mi abuelo": Emotiva reflexión de cubano en España ante la abundancia de herramientas en una tienda

"En Cuba mi abuelo iba por la calle caminando ya, todo viejo ya, y veía una puntilla y la recogía, veía un tornillo y lo recogía, decía 'no, esto me me sirve a mí para algo' porque no hay una ferretería, no hay nada", dijo el hijo de Antolín El Pichón en su vídeo grabado desde un bazar en Murcia.