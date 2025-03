Qué se puede comprar en Cuba con el salario: Cubano en España lo explica en TikTok

El creador de contenido cubano conocido en TikTok como @el.profesor.cubano, radicado en Cartagena, Murcia, desató reacciones en redes tras publicar un video en el que detalla con crudeza lo que se puede comprar hoy en Cuba con un salario promedio.

“Para ti, amigo español que me estás viendo, que no sabes cómo son las jugadas en Cuba, yo te voy a explicar a ti rapidito lo que se puede comprar con un salario”, comienza diciendo el joven, hijo del humorista Antolín El Pichón.

El video, que dura poco menos de tres minutos, ha provocado un aluvión de comentarios tanto de cubanos como de españoles, sorprendidos ante la descripción de una realidad que muchos desconocen. “Tú ganas aproximadamente 15 euros al mes, ponle 20... vaya, ponle 20 al mes, tienes tremendo salario. Te vas a comprar esto: unas toallitas húmedas. El precio es más o menos el mismo, incluso más caro, en Cuba”, dice el joven mientras muestra el producto en cámara.

Acto seguido, explica que no se trata simplemente de ir a la tienda a comprarlo, sino de lanzarse a una carrera desesperada al escuchar que “sacaron toallitas”. “Te llamó fulana: ‘oye, apúrate, que en el mercado tal sacaron toallita’. A esa hora, si tú estás lavando, si tú estás... no, dale, coge la bicicleta, coge caminando, dale por ahí para allá a ver si alcanzas las toallitas”.

Más allá de la descripción del desabastecimiento, el video desnuda el sistema de favores, trueques... que muchas veces se impone en el acceso a bienes básicos. “Tú tienes el número de teléfono de la que trabaja en la tienda. ‘Guárdame un paquetico que voy para allá en 10 minutos’. Pero ese ‘guárdame un paquetico’ quiere decir que es muy amiga tuya, o que ustedes tienen una jugada”, explica. “A lo mejor tú trabajas en la panadería y como el pan... ya tú sabes... pues entonces tú le resuelves un pancito de vez en cuando”.

El cubano continúa enumerando lo que puede comprarse con un salario mensual: una salchicha, una hamburguesa y, con suerte, un champú, dos kilos de arroz y un jabón. “Esta gelatina no existe. Eso, si la logras conseguir, ya me parece que tu salario se está acabando. Este tipo de cosas no se compra nunca. Si tú ganas 20 euros, ¿qué tú vas a comprar esto que vale 3 y pico en Cuba, 4? Eso te lo tienen que comprar un amigo tuyo cuando va, tal vez porque sabe que el niño tuyo hace 500 años que no se come una galleta”.

La publicación generó decenas de reacciones, muchas de ellas de apoyo y confirmación por parte de otros cubanos. Una usuaria comentó: “Profe, 20 es mucho. Mi hermana es licenciada en Derecho y gana aproximadamente 11 euros”, mientras otra señalaba que con 1.500 pesos, la pensión mínima, apenas puede comprarse una libra de arroz, unos frijoles y tres huevos. “Triste la realidad. La mayoría no llega a 10 euros mensuales”, agregó otra persona. Desde fuera de Cuba también hubo conmoción. “Qué miedo ser madre allá. No te permiten ni alimentar a tus hijos”, escribió una española, mientras otra apuntaba: “En España nos toca luchar, pero en Cuba...”.

El video también generó preguntas de usuarios europeos que intentaban entender cómo es posible subsistir con ingresos tan bajos. “¿Y cómo tienen teléfono o internet si no tienen para comer?”, preguntó un usuario. “Nosotros, los familiares que vivimos fuera, los ayudamos... para que entiendas mejor: los mantenemos”, respondió otro internauta. La realidad de las remesas como soporte básico de miles de familias cubanas volvió a hacerse visible en la sección de comentarios.

Otros fueron más directos en su crítica al sistema. “Todo está así por el comunismo. Pobre del país que siga el modelo cubano”, opinó un usuario identificado como @roy. “Después los cubanos que viven en España se quejan por todo”, ironizó otro. No faltaron quienes intentaron comparar la situación con España: “Con 1.800 euros no haces nada aquí”, dijo alguien. El propio creador respondió a varias de estas opiniones con frases como “Yes” y “Así mismo”, reforzando su testimonio con el respaldo de quienes viven o han vivido la misma realidad.

El video de @el.profesor.cubano se inscribe dentro de una oleada de contenidos que en los últimos meses han documentado la imposibilidad de cubrir necesidades básicas en Cuba con los salarios estatales. Recientemente, desde Matanzas, una joven mostró que con la pensión mínima de un jubilado solo pudo comprar arroz, frijoles, tres huevos y un poco de picadillo. En otro caso reciente, un creador conocido como El Henry publicó un recorrido por kioscos habaneros en el que intentó hacer una compra con el salario mínimo de 2.100 pesos: tuvo que sacar dinero extra para completar dos pizzas.

También una maestra cubana, en licencia por maternidad, reveló que su sueldo reducido apenas alcanzaba para productos elementales, sin poder permitirse un juguete de 1.000 CUP para su hijo. Y en otro video viral, una mujer explicó cómo el salario de su esposo, abogado con salario mensual de 4.700 pesos, no alcanzaba para cubrir la compra semanal de alimentos.

Los precios en Cuba siguen al alza. En el mercado de 19 y B en El Vedado, La Habana, se han documentado mangos a 500 pesos la libra, limones a 600, ají cachucha a 1.000 y tomate a 120. En la reciente Feria del Libro de Matanzas, libros recortables infantiles se vendieron por 1.050 CUP. Una joven también documentó haber gastado 22.000 pesos en alimentos y productos básicos, como quedó reflejado en este video viral.

Incluso funcionarios del régimen han reconocido la inviabilidad de la situación. En febrero de este año, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa admitió que “ni siquiera con un salario de 6.000 pesos se puede vivir en la isla”, sin ofrecer medidas concretas.

Aunque en otras ocasiones ha ganado notoriedad por sus videos humorísticos, como uno en el que vendía productos “a lo cubano” en un mercadillo en España o otro en el que le explicaba a su suegra qué debía llevar en la maleta para ir a Cuba, esta vez @el.profesor.cubano optó por un tono más serio y frontal. El cierre de su video lo deja claro: “Que nadie te haga historia. La jugada es como estoy diciendo yo”.

Preguntas frecuentes sobre la situación económica en Cuba