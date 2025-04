De llegar sin un centavo a encontrar estabilidad y paz: Cubana en EE.UU. emociona con su historia de superación

Una cubana originaria de Morón, Ciego de Ávila, ha conmovido a miles de usuarios en TikTok con su testimonio de vida. El video, compartido por el perfil @510FamosoTV, recoge una conversación espontánea en el estacionamiento de un supermercado en Estados Unidos, donde la mujer relata cómo emigró sin recursos y logró estabilidad en menos de dos años.

“El día que llegamos no teníamos ni un centavo porque nos pagaron hasta el boleto”, confesó al ser entrevistada. Tras salir de Cuba en 2020, permaneció casi tres años y medio en Nicaragua, donde vivió dificultades y cuestionamientos políticos. “Salí con la convicción de que no regresaba más porque ya mi país realmente no me gustaba el sistema, ni las necesidades”, aseguró.

Licenciada universitaria, trabajó en una librería durante 26 años por un salario de apenas 368 pesos. Hoy, con más de 55 años, celebra haber encontrado en Estados Unidos oportunidades que jamás habría alcanzado en la isla. “Este es un país de muchas oportunidades, pero hay que trabajar y cumplir las leyes”, aconseja a los recién llegados.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando habló sobre la fe: “Vengo de un país donde nos mataron la fe. Desde la revolución hubo un divorcio entre la religión y el sistema político. Mi fe la vine a coger cuando emigré”. Ahora, afirma que la estabilidad económica le ha permitido crecer como persona y encontrar paz interior.

El video ha generado una avalancha de reacciones. La usuaria Mari, que se identificó como su hija, escribió: “Es mi mamá. No sólo es muy culta e inteligente, también es la mujer más guerrera, humana y entusiasta que conozco. Eres mi luz”.

Otros comentarios alaban su educación, claridad y humildad: “Así se habla, señora. Usted me representa”, “Me recordó a mi madre, que llegó con 60 años y también salió adelante”, o “Usted es la verdadera cara del cubano luchador”.

Este testimonio se suma a otros similares compartidos por @510FamosoTV, que ha entrevistado a varios cubanos en EE.UU. sobre su proceso migratorio y adaptación. En publicaciones anteriores, muchos coincidieron en aconsejar a los recién llegados que trabajen y se enfoquen en su crecimiento personal.

Un caso anterior, también compartido por este perfil de TikTok, presentó a una habanera del Cerro que llegó a EE.UU. sin dinero y hoy celebra su estabilidad. “Llegué sin dinero, hoy tengo estabilidad”, declaró en aquella ocasión.

La historia de esta mujer avileña refleja los desafíos de la migración cubana, pero también la posibilidad de construir una nueva vida a base de trabajo, fe y persistencia.

