La joven trapera cubana Sari Oll, quien reside en la isla y apenas supera los 11 mil seguidores en Instagram, vivió un momento estelar cuando el popular youtuber mexicano Luisito Comunica reaccionó con entusiasmo a su canción “La Rompí”, durante su reciente paso por Cuba.

En un video compartido por la propia artista en sus redes sociales, se observa cómo Sari le propone al influencer escuchar su tema: “Te voy a mostrar mi tema y me vas a decir qué te parece”, le dice.

Luisito, relajado y curioso, no duda en acceder a su propuesta y escucha el tema de trap que mezcla un beat urbano con el característico estilo vocal de la cubana. "Si tu quieres no me apoyes ahora cuando este en la cima te presto mi sombra", canta la joven.

Mientras escucha la canción, Luisito lanza varios elogios: “Temazo”, dijo sin dudar. “Qué buen beat. ¿Es producción 100% cubana?”, preguntó sorprendido después de escuchar "La Rompí". Sari respondió que sí, y que fue realizado con bajo presupuesto en Cuba.

A lo que Luisito replicó: “Se escucha muy bien. No me imaginaría que es bajo presupuesto. Esto y un tema de Bad Bunny tienen el mismo nivel de producción. De verdad, es un cumplido”.

El creador de contenido, que suma millones de seguidores en todas sus plataformas, le deseó éxito a Sari Oll: “Todo el éxito te deseo, seguro que la van a romper”, expresó.

La interacción no pasó desapercibida. Muchos aplaudieron el talento de Sari en los comentarios y no dudaron en señalar el parecido físico entre la joven cubana y Becky G.

“Sari Oll aprovechó la visita del mexicano para mostrar su música, y eso habla de una generación de artistas cubanos que, pese a las limitaciones, buscan formas de mostrarse al mundo”, comentó un internauta.

La cantante agradeció el apoyo recibido y recordó que su canción “La Rompí” ya está disponible en YouTube y en tiendas digitales desde el 20 de abril.

¿Quién es Sari Oll?

Sari Oll es una cantante emergente de trap que representa a una nueva camada de talentos urbanos dentro de la isla. Aunque aún es una figura desconocida para el gran público, su estilo ha comenzado a ganar atención gracias a su propuesta sonora, presencia escénica y, ahora, el respaldo espontáneo de una figura internacional como Luisito Comunica.

