Así fue la visita de La Diosa al rancho de Otaola: «Si piensan que nos van a separar, están bien equivocados»

La cantante cubana La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) publicó este domingo un video en Facebook mostrando su visita al rancho de su padrino Alexander Otaola en Redland/Homestead, Miami-Dade, en el que defendió con firmeza la solidez de su amistad y lanzó un mensaje directo a quienes intentan distanciarlos.

«Si tú eres de esas personas que piensas que nos van a separar, estás bien equivocado, mi amor», afirmó La Diosa en el clip de poco más de tres minutos, grabado durante un desayuno en la propiedad del presentador.

La cantante reconoció que la relación no está exenta de roces: «No es que todo sea perfecto, a veces yo no estoy de acuerdo con él, a veces él no está de acuerdo conmigo». Sin embargo, subrayó que lo que los une va mucho más allá de las diferencias cotidianas.

«Hay demasiadas cosas que nos unen, sobre todo las ganas de que Cuba sea libre», declaró, añadiendo: «Cuánto hemos luchado, hemos peleado, le hemos inculcado a las personas, le hemos explicado cuán importante es para que logren su libertad».

La Diosa describió la amistad como algo permanente: «Tenemos una amistad que yo la siento eterna y él también la siente así. Todas esas cosas las viviremos el tiempo que sea hasta lograr el objetivo».

El video llega meses después de que Otaola criticara la participación de La Diosa en el reality «El Rancho de Destino», calificándolo de «mediocre» y una «rebaja profesional», y de enviarle un mensaje directo durante la grabación: «Disfruta, estás muy linda, pero no aporta a tu carrera».

A pesar de esas fricciones, Otaola nunca rompió la amistad públicamente, y La Diosa tampoco. En julio de 2025, la cantante ya había dedicado sentidas palabras a Otaola reconociendo su impacto en la lucha por Cuba, y ambos compartieron abogados en la victoria judicial de ella contra Armando Labrador en octubre de 2025.

Durante la visita, La Diosa recorrió la propiedad, alimentó a los animales del rancho —«solo yo les echo comida y me ocupo de ellos», dijo— y probó lengua de res por primera vez. El rancho de Otaola, ubicado en Homestead, cuenta con aproximadamente 4.6 acres y fue ampliado en diciembre de 2025 cuando el presentador compró una finca colindante por más de un millón de dólares.

La cantante cerró el video con un mensaje a sus seguidores: «Les mandamos un beso bien grande a nuestros seguidores que amamos muchísimo. A la gente que no nos juzga y que sabe que al final estamos haciendo lo correcto».