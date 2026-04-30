Así fue la visita de La Diosa al rancho de Otaola: «Si piensan que nos van a separar, están bien equivocados»

La cantante cubana La Diosa (Dianelys Alfonso Cartaya) publicó este domingo un video en Facebook mostrando su visita al rancho de su padrino Alexander Otaola en Redland/Homestead, Miami-Dade, en el que defendió con firmeza la solidez de su amistad y lanzó un mensaje directo a quienes intentan distanciarlos.
«Si tú eres de esas personas que piensas que nos van a separar, estás bien equivocado, mi amor», afirmó La Diosa en el clip de poco más de tres minutos, grabado durante un desayuno en la propiedad del presentador.
La cantante reconoció que la relación no está exenta de roces: «No es que todo sea perfecto, a veces yo no estoy de acuerdo con él, a veces él no está de acuerdo conmigo». Sin embargo, subrayó que lo que los une va mucho más allá de las diferencias cotidianas.
«Hay demasiadas cosas que nos unen, sobre todo las ganas de que Cuba sea libre», declaró, añadiendo: «Cuánto hemos luchado, hemos peleado, le hemos inculcado a las personas, le hemos explicado cuán importante es para que logren su libertad».
La Diosa describió la amistad como algo permanente: «Tenemos una amistad que yo la siento eterna y él también la siente así. Todas esas cosas las viviremos el tiempo que sea hasta lograr el objetivo».
El video llega meses después de que Otaola criticara la participación de La Diosa en el reality «El Rancho de Destino», calificándolo de «mediocre» y una «rebaja profesional», y de enviarle un mensaje directo durante la grabación: «Disfruta, estás muy linda, pero no aporta a tu carrera».
A pesar de esas fricciones, Otaola nunca rompió la amistad públicamente, y La Diosa tampoco. En julio de 2025, la cantante ya había dedicado sentidas palabras a Otaola reconociendo su impacto en la lucha por Cuba, y ambos compartieron abogados en la victoria judicial de ella contra Armando Labrador en octubre de 2025.
Durante la visita, La Diosa recorrió la propiedad, alimentó a los animales del rancho —«solo yo les echo comida y me ocupo de ellos», dijo— y probó lengua de res por primera vez. El rancho de Otaola, ubicado en Homestead, cuenta con aproximadamente 4.6 acres y fue ampliado en diciembre de 2025 cuando el presentador compró una finca colindante por más de un millón de dólares.
La cantante cerró el video con un mensaje a sus seguidores: «Les mandamos un beso bien grande a nuestros seguidores que amamos muchísimo. A la gente que no nos juzga y que sabe que al final estamos haciendo lo correcto».
Preguntas frecuentes sobre la relación entre La Diosa y Alexander Otaola
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la relación actual entre La Diosa y Alexander Otaola?
La relación entre La Diosa y Alexander Otaola es sólida y permanente, a pesar de las diferencias y críticas que puedan surgir entre ellos. Ambos han manifestado que desean lo mejor para Cuba y que su amistad va más allá de las discrepancias cotidianas.
¿Qué piensa Alexander Otaola sobre la participación de La Diosa en "El Rancho de Destino"?
Alexander Otaola ha criticado la participación de La Diosa en "El Rancho de Destino", calificándola como una "rebaja profesional" y sugiriendo que el reality no aporta a su carrera. Sin embargo, ha dejado claro que no está enemistado con ella y sigue valorando su talento.
¿Cómo ha demostrado La Diosa su compromiso social?
La Diosa ha demostrado su compromiso social donando 40,000 dólares al St. Jude Children's Research Hospital, cumpliendo su promesa de donar cualquier premio ganado en "El Rancho de Destino" a niños con cáncer. Esta acción reafirma su deseo de ayudar a causas benéficas más allá de su carrera artística.
¿Cómo ha influido Alexander Otaola en la lucha por Cuba según La Diosa?
La Diosa ha reconocido el impacto de Alexander Otaola en la lucha por una Cuba libre, mencionando que ambos han luchado y explicado la importancia de la libertad a las personas. Esta causa común refuerza su amistad y su compromiso con el cambio social en la isla.
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