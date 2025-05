Trump ofrece 1,000 dólares a cada inmigrante que decida autodeportarse

Los inmigrantes que no se acojan al plan de autodeportación enfrentarán sanciones más severas, como detención, deportación forzada y prohibición de regreso a Estados Unidos. El gobierno de Trump ha advertido que aplicará multas diarias de hasta 998 dólares para aquellos que no abandonen el país voluntariamente, y contempla la posibilidad de confiscar propiedades si no se pagan las multas.