La cubana Jessika Segura (@jessikasegura682) ha vuelto a viralizarse en TikTok tras compartir un recorrido por su nuevo apartamento en Louisville, Kentucky, al que se mudó recientemente desde Florida. “Aquí les enseño el apartamento y cuánto pago”, dice al inicio del video, donde se muestra feliz con su nueva etapa.

Jessika explicó que aplicó online desde Florida y que fue aprobada el mismo día. Vive con su esposo en un apartamento de un solo cuarto en un condominio de la zona y asegura que lo eligieron por su amplitud, modernidad y tranquilidad. “Me fascinó la cocina, lo moderno de los gabinetes y los electrodomésticos”, dijo, agregando que por ahora no ha comprado muebles porque prefiere “invertir bien en lo que me gusta y no comprar compulsivamente”.

Uno de los detalles que más valora es tener lavandería incluida dentro del apartamento. “Estas lavadoras las pone el condominio, están como nuevas y vienen incluidas en el precio de la renta”, contó. Por todo el conjunto de comodidades, Jessika considera que el precio que paga —1,280 dólares al mes— es razonable, sobre todo si se compara con lo que cuesta un alquiler similar en Florida.

Pero no todos estuvieron de acuerdo. En los comentarios, muchos criticaron el precio y el lugar. “Eso está caro para Kentucky”, “1280 por un cuarto está carísimo”, o incluso “Ya no queremos más cubanos aquí”, fueron algunas de las opiniones que recibió. Otros advirtieron sobre el clima: “Deja que llegue el frío y te vas a acordar de Florida”, escribió un usuario.

Jessika respondió con tranquilidad a las críticas, asegurando que cada experiencia es distinta. “Para mí es una experiencia nueva… ya tendré que vivir esos meses”, dijo. “No me apuré, me gustó”, añadió cuando otro seguidor cuestionó su decisión. También comentó que, si todo va bien, planea comprar casa en el futuro.

La historia de Jessika ha reactivado la conversación entre cubanos residentes en Estados Unidos sobre mudarse o no de Florida. Mientras algunos defienden la calidad de vida en otros estados, otros insisten en que nada se compara con el clima, las oportunidades y la vida social del sur de la Florida. Jessika, sin embargo, lo tiene claro: “Lo más importante es nuestra paz”.

