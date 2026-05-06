Se fue de Cuba y descubrió algo que le cambió la vida para siempre: “Ese día empecé a vivir”

Eldris, una cubana residente en Francia, publicó ayer un video en TikTok que está dando mucho de qué hablar: en menos de tres minutos, narra cómo tuvo que mudarse a más de 5,000 km de su casa para, por primera vez, empezar a enfocarse en sí misma.

Eldris publica contenido bajo el nombre «Cambio de país» y su relato no es solo el de una emigrante cubana: es el de alguien que vivía atrapada en una rutina sin dirección, cumpliendo expectativas ajenas y sin preguntarse nunca qué quería para su propia vida.

«Mi único objetivo era trabajar y ganar dinero y sobrevivir sobre los problemas que ya me rodeaban», confiesa en el video.

Describe una existencia marcada por la ausencia de propósito: «Nunca me pregunté qué quería. En verdad no me enfocaba en lo que era bueno para mí, sino en lo que podía ser útil para los demás».

Fue la llegada a Francia la que le abrió los ojos a algo que el ritmo de vida anterior le impedía ver.

«Si tú no estás bien contigo misma, no eres capaz de estar bien con más nadie. No puedes ayudar, no puedes crecer, no puedes ver más allá de tus propios problemas», dice con una claridad que ha resonado entre quienes la escuchan.

Eldris reconoce que antes pasaba horas consumiendo videos de personas que lograban cosas, mientras ella permanecía en el mismo lugar.

«Me quejaba, me frustraba, me comparaba con la vida de otras personas, pero evitaba mirar la mía propia. Y es ahí donde está el problema», admite.

El punto de inflexión llegó cuando entendió que la parálisis no era culpa del país ni de las circunstancias: «Era solo mi responsabilidad, la responsabilidad que tenemos todos de poder cumplir nuestros sueños o simplemente orientarlo por el camino correcto».

Ese momento lo resume en una frase: «Ese día dejé de vivir desde la queja y empecé a vivir desde la decisión».

Su historia se inscribe en un fenómeno creciente en TikTok: el de cubanos que comparten desde el exterior sus procesos de transformación personal, conectando con audiencias que se identifican con sus vivencias.

No es el único caso reciente. En abril, una cubana en Francia compró una casa para su madre tras partir desde cero, y antes, una joven cubana en Estados Unidos presumió sus logros a los 21 años, mientras que un tiktoker cubano se despidió de la isla en busca de libertad en un video que también generó gran impacto.

Eldris subraya que su mensaje no es exclusivo de cubanos ni de latinos: «Vivía más pendiente en cumplir expectativas ajenas que de construir mi propio camino. Y eso es una de las cosas que nos pasan a muchos, no a cubanos, no a latinos, no a europeos, a muchos».

Aunque reconoce que aún le falta camino por recorrer, su tono es el de alguien que ya encontró el rumbo.

«La vida cambia cuando dejas de sobrevivir y empiezas por fin a elegirte a ti», concluye.