Una cubana ha llamado la atención en TikTok, donde se identifica como @yuyilachuli_humorcubano, al mostrar con sencillez y honestidad la casa donde vive, una vivienda que le dejó su primo al emigrar a España. Aunque aún está sin terminar, para ella representa un hogar lleno de significado y gratitud.

En el video, explica que la casa fue comprada con mucho esfuerzo por su primo y su tía gracias a un pequeño negocio de jardinería que en su momento funcionó bien, pero que ya no existe. Desde entonces, ella y su familia intentan avanzar poco a poco con las mejoras.

"Si logro terminar la casita sería bien linda. Lo único que pude terminar es un cuarto, el mío. El otro solo tiene una puerta", cuenta mientras muestra la vivienda. Explica que no ha podido pintar debido a la humedad, y que su cocina es sencilla, pero funcional.

También menciona que le gustaría construir una terraza en la parte superior, y aunque hay mucho por hacer, se siente agradecida por el gesto de su primo. “Nos cambió la vida”, dice.

"Todo lo que me cae es para comer y ayudar a mis viejos", añade, con la esperanza de llegar al millón de seguidores para poder seguir invirtiendo en su hogar.

Su historia ha tocado fibras sensibles entre sus seguidores. Desde Cuba y el extranjero, muchas personas se han volcado a dejarle mensajes de apoyo, consejos y palabras de aliento.

“Mi casa en Cuba está igual de húmeda, pero mandé un deshumidificador grande. Te aconsejo que tengas uno cuando puedas.”; “Me encanta tu campo. Bellísimo. Mucha suerte y mil bendiciones. Nueva seguidora para ayudar en algo.”; “Wow, amiga, vives en el paraíso. Aunque es cierto que necesitas reparaciones, me quedé encantada con tu casa.”; “Te sigo desde España. A mí también me está costando un mundo reparar la casa que me dejó mi abuelita, pero es un sueño hecho realidad.”; “Lo más bello es tener a tus padres contigo. La familia es lo primero. Lo material va y viene.” o “La construcción en Cuba está dura, pero mientras tengas salud, lo demás se resuelve.”, dijeron algunos usuarios.

Varios usuarios incluso compartieron sugerencias para tratar las humedades en las paredes y mejorar los acabados con productos impermeabilizantes accesibles.

La mayoría, sin embargo, destaca lo que consideran más valioso: su actitud, su transparencia y su forma de mostrar la vida cotidiana en Cuba desde el amor y la esperanza.

