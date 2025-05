Posponen inicio del juicio contra Damián Valdez por el asesinato de El Taiger: Esto argumentó la Fiscalía

La Fiscalía de Miami-Dade pidió este jueves una extensión de 60 días para iniciar el juicio contra Damián Valdez-Galloso por el asesinato del reguetonero cubano El Taiger.

De acuerdo con Teresa Padrón, ex manager del artista, en la corte celebrada este 8 de mayo, la Fiscalía argumentó ante el juez que no están preparados aún para iniciar el juicio y que todavía están compartiendo información sobre los detalles del caso. La nueva fecha de corte es el 7 de julio pero esto puede cambiar.

Lo más leído hoy:

“Yo no los veo a ellos ni preparados ni preparándose y eso me preocupa bastante”, dijo Teresa en una directa en Instagram. La ex manager planteó que ella cree que La Fiscalía pudiera estar buscando un acuerdo con la defensa, mediante el cual se le impone al acusado cierta cantidad de años a cumplir, con lo que quedaría descartada la posibilidad de la cadena perpetua. No obstante, aclaró que son suposiciones y su opinión personal, pues la Fiscalía hasta el momento no ha revelado nada sobre un posible acuerdo.

Padrón habló además de que hay cuatro testigos en el caso, tres mujeres y un hombre, uno de ellos es la mujer de Damián Valdez y conoció en la corte que ella está trabajando con la defensa de Damián y no con la Fiscalía como se pensaba.

En ese sentido, Teresa cuestionó el hecho de que la Fiscalía divulgue videos comprometedores y delicados sobre el caso, casualmente siempre días antes de las fechas de corte, y siga protegiendo a la esposa de Damián: “Si ella no está trabajando para la parte de la Fiscalía y está trabajando para la parte de la defensa en favor a Damián, por qué no hablan claro, por qué no sueltan esa información”.

No es la primera vez que posponen una fecha de corte en el caso contra Damián Vladez-Galloso, quien disparó a El Taiger en la cabeza en octubre del pasado año y lo abandonó en el interior de un auto todavía con vida para después llamar al 911. El reguetonero permaneció una semana en cuidados intensivos, pero debido a la gravedad de la herida no sobrevivió.

Preguntas frecuentes sobre el caso de homicidio de El Taiger y el juicio de Damián Valdez-Galloso