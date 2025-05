Seidy La Niña sorprende a sus fanáticos con un anuncio inesperado: "Voy a ir a cantar a Cuba"

La cantante cubana Seidy La Niña ha dejado boquiabiertos a sus seguidores tras revelar en una reciente entrevista que planea regresar a la isla para ofrecer un concierto, algo que no hacía desde hace ocho años.

Durante una entrevista en el programa Destino Tolk, la artista confirmó que ya está trabajando en los preparativos para presentarse en Cuba. “Voy a ir a cantar a Cuba (…) Todavía no puedo dar mucha información pero me encantaría ir a cantarle a la gente”, expresó emocionada, aunque sin ofrecer más detalles sobre la fecha o el lugar del evento.

Cuando le preguntaron si no le temía a la reacción del exilio cubano en Miami respondió: “Sí me da miedo, pero después de que yo hice mi carrera bien sólida… yo llevo ocho años sin ir a Cuba. Tengo a mi abuela en Cuba, tengo familia en Cuba y yo no he recibido ese amor de la gente”.

Con estas palabras, la intérprete dejó claro que su motivación va más allá de la música. “Yo le debo lo que yo soy a los cubanos (...) nosotros somos lo que somos por ellos”, añadió, lanzando una crítica implícita a aquellos artistas que, según ella, olvidan a su público dentro de la isla.

Antes de este esperado regreso, Seidy La Niña se embarcará en una gira por Europa que la llevará a escenarios en España, Alemania e Italia, como parte de la expansión internacional de su carrera.

Con este anuncio, la artista no solo reabre un vínculo emocional con sus raíces, sino que también lanza un mensaje potente sobre la importancia de reconocer y honrar al público cubano de dentro y fuera del país, aunque críticas no le faltarán entre la comunidad cubana en Miami.

