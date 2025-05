"Me sacaste las lágrimas": Cubanos reaccionan al tema de Bebeshito dedicado a su mamá

El reguetonero cubano Bebeshito ha tocado una fibra sensible con su nueva canción “Maldita distancia”, una balada urbana cargada de nostalgia, amor y profunda añoranza hacia su madre, que permanece en Cuba.

“Solo los que tienen un ser querido lejos entenderán”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo video en el que aparece escuchando su propio tema, visiblemente conmovido, mientras conduce su auto.

La canción, que ha calado hondo entre sus seguidores, narra el dolor de la separación familiar, una realidad que viven miles de cubanos marcados por la emigración. La letra se ha convertido en un espejo emocional para quienes, como Bebeshito, no pueden abrazar a sus madres en un día tan significativo como el Día de las Madres.

Los comentarios no tardaron en inundar las redes sociales del cantante, reflejando una conexión genuina con el sentimiento plasmado en el tema.

“Asi nos sentimos todos para los que el día de las madres no es un día más, sino el día más terrible del año. Hiciste esta canción a propósito. Me sacaste las lágrimas”; “Esa canción es puro sentimiento”; “Esta canción es muy duro para mí, extraño a mi mamá y mi abuela y cada vez que la escucho me hace llorar siempre la escucho”; “Extrañar a un ser querido duele demasiado”; “Pronto estarás con tu mamá campeón”; “Me diste en el corazón con esa canción”; “Este es el precio que tenemos que pagar sin darnos cuenta que el tiempo que se va para atrás no vira”; “Así es demasiado difícil la distancia y más si es la madre de uno que son arte”; “Él habló por todos los cubanos”; “Se te fue la mano con este tema, así es, solo los que tenemos un ser querido lejos entenderemos”, comentaros sus seguidores en Instagram.

“Maldita distancia” se ha convertido en un himno para los cubanos emigrados que cargan con el dolor de estar lejos de sus familias. La música de Bebeshito, en este caso, no solo entretiene: consuela, representa y une corazones separados por fronteras.

En una fecha tan especial como el Día de las Madres, este tema resuena como una declaración de amor a todas las madres que esperan, al otro lado del mar, ese abrazo postergado por la vida.

