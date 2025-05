Inmigrante enfrenta juicio por perseguir un pollo hasta base militar de Florida: Le impusieron un dólar de fianza

Vídeos relacionados:

Un inmigrante se enfrentó a un juicio por haber perseguido un pollo hasta una base federal de la Fuerza Aérea de Homestead, en el estado de Florida.

El caso trascendió en los medios locales, como NBC Miami, donde compartieron un fragmento de la comparecencia que tuvo lugar el 30 de abril en el condado de Miami-Dade.

El video del juicio exhibe a la jueza Mindy Glazer frente al joven acusado de haber corrido detrás del ave que alcanzó el área de la base militar.

En la corte, la fiscal pedía una fianza de 500 dólares y ser retenido por Inmigración. Sin embargo, la jueza Glazer se negó y se enfrascó en una disputa bastante peculiar.

Con desenfado y muy sonriente, la letrada pidió solo un dólar de fianza por una acción que consideró risible.

Insistente, la fiscal dijo que el hombre había llegado a la base militar: "Desafortunadamente fue a la base del Ejército Federal".

No obstante, Glazer, interrumpiéndola, y con sarcasmo, opuso: "Quizás era un pollo de servicio". Además, en medio de su enfoque cómico, agregó que si a alguien se le había perdido un pollo, podía ir a las áreas cercanas a la Corte, en alusión a los negocios de comida que existen ahí.

Luego de la insólita querella, la fianza se fijó en solo un dólar, pero el hombre ahora tiene que hacer frente a una retención de inmigración.

Cientos de internautas reconocieron la veta cómica de la jueza y le propusieron cambiar de profesión. Otros, incluso, admiraron en ella su humanismo y sentido común.

También aludieron a la insistencia de la fiscal que levantó la voz a la jueza y pretendía ganar algo de dinero con el caso.

"Me alegré de que redujera la multa a 1 dólar. No es por juzgar, pero no creo que pudiera permitirse una multa de 500. Necesitamos más compasión en los estados en estos días", escribió una internauta.

Algunos comentarios fueron bastante agresivos y arremetieron contra la jueza por defender a un inmigrante ilegal.

"Sáquenlo del país. Es hora de que los americanos destituyan a juezas como esta. La ley es la ley. Es hora de hacer cumplir la ley. Es un delito federal. Sáquenlo del país o métanlo a la cárcel. Mejor sacarlo del país", dijo alguien sobre Glazer y el acusado.

Preguntas frecuentes sobre el juicio del inmigrante en Florida y el sistema judicial de EE.UU.