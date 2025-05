Parece que no todo son buenas noticias y éxitos para Bad Bunny estos días. El reguetonero puertorriqueño enfrenta una demanda en Estados Unidos por, supuestamente, usar sin permiso parte de una canción del productor nigeriano Dera en su tema "Enséñame a Bailar", incluido en el álbum Un Verano Sin Ti. La demanda fue presentada el 2 de mayo en un tribunal federal de Los Ángeles y acusa al artista de copiar fragmentos clave de la canción "Empty My Pocket", grabada en 2019.

Según el documento legal, la canción de Bad Bunny no solo habría tomado prestado un fragmento, sino que estaría "esencialmente construida" sobre la obra de Dera. El equipo del productor afirma que el uso fue tan extenso que no hay dudas sobre la infracción. También aseguran que la base musical y parte de la letra original aparecen en la versión del puertorriqueño.

Lo más leído hoy:

El tema ya venía generando controversia desde 2023, cuando Mr. Eazi, fundador del sello emPawa Africa, al que pertenece el artista Joeboy (intérprete de "Empty My Pocket"), denunció públicamente la falta de crédito y el uso no autorizado de la canción. Intentaron resolverlo fuera de los tribunales, pero no hubo manera. Según Eazi, la discográfica de Bad Bunny, Rimas Entertainment, no mostró voluntad para llegar a un acuerdo.

Los abogados de Dera aseguran que cumplieron con todos los requisitos legales, presentaron pruebas y ofrecieron diálogo, pero el equipo del artista “se hizo de la vista gorda”. “No es habitual que un artista del nivel de Bad Bunny ignore así un problema legal tan claro”, dijo el abogado Robert A. Jacobs, especializado en derechos musicales.

Desde el entorno de Bad Bunny argumentan que sí tenían permiso para usar el sample, y que dicho permiso fue otorgado por Lakizo Entertainment, un antiguo distribuidor del tema. Pero aquí entra otro problema: la demanda afirma que Lakizo no tenía ningún derecho legal para autorizar ese uso, lo que agrava aún más el conflicto.

Además de Bad Bunny y su disquera, también están acusadas otras empresas como The Orchard, que distribuyó el disco. Mientras tanto, Un Verano Sin Ti sigue siendo uno de los mayores éxitos de la carrera del cantante, y "Enséñame a Bailar" acumula millones de reproducciones en plataformas. Pero ahora, el tema podría acabar siendo más recordado por los tribunales que por la pista de baile.

Para escuchar la canción completa, pulsa aquí.

Preguntas frecuentes sobre la demanda de plagio contra Bad Bunny