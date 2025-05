"Te llevaste el negro más lindo de Miami": Kenny Robert recrea escena romántica con L Kimii y las redes arden de envidia

La polémica y el humor no faltan cuando Kenny Robert está en escena, y esta vez no fue la excepción. Un video reciente publicado en redes sociales por el influencer cubano ha desatado una ola de reacciones.

En las imágenes, generadas con inteligencia artificial, Kenny aparece transformado en una elegante mujer y protagoniza una romántica escena con el reguetonero L Kimii.

El clip, cuidadosamente ambientado con pétalos de rosa y luces tenues, muestra a ambos sentados en la cama, en actitud cariñosa y cómplice. Pero el momento más comentado llegó al final, cuando los dos se besan como toda una pareja apasionada, provocando que las redes ardieran, sobre todo de envidia.

“Que nadie me moleste ni me llamen para fiestas ni para nada, estoy casada”, escribió Kenny junto al video, interpretando con humor a su alter ego femenino, Jessica.

Aunque se trata de una escena completamente ficticia, los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer y algunos hasta disputándose al cantante: “Te llevaste el negro más lindo de Miami”; “Kenny es una pieza de hombre, y mirando ahora de mujer también”; “Ay qué dura el número que usted llama esta apagado o fuera del área de cobertura”; “Casada y enamorada”; “Tienes que parar Jessica”; “Qué tú haces con mi marido caimana”; “Yo sé que a ti no te gusta especular eres más esencia que apariencia”; “Oye ese negro me gusta desde que estoy en preescolar así que deja la gracia”; “Qué haces con mi marido Kenny”; “Ay no, por ese negro nos jalamos las greñas”.

Lo curioso del personaje es su inestabilidad amorosa. Hace solo unos días, Jessica había aparecido en otro momento romántico vestida de novia junto al reguetonero Ovi como protagonista. Al parecer, la “esposa digital” de Miami cambia de marido según la ocasión, y sus seguidores no pueden evitar disfrutar del show.

