Kenny Robert se burla de Melanie Santiler tras aparecer con un cisne a su concierto: "Cuál era la función del pato"

El creador de contenido cubano Kenny Robert publicó este lunes un reel en Instagram burlándose de Melanie Santiler tras la polémica que generó la cantante al llegar a su concierto en el hotel Meliá Cohiba de La Habana acompañada de un bebé cisne.

El video, de un minuto y 48 segundos, es una parodia directa al gesto de Melanie Santiler, conocida artísticamente como «La Mami Fina», quien llegó con un cisne a su concierto en La Habana como declaración artística para presentar su nuevo álbum.

La cantante explicó que el animal, al que bautizó como Odette, forma parte de su nueva etapa creativa, inspirada en el personaje del ballet «El lago de los cisnes».

«Odette tiene mucho que ver, Odette tiene inspiración para estas nuevas etapas, por eso la traje, para que esté con su mamí fina», declaró Santiler durante el evento.

El gesto no tardó en dividir a los seguidores en redes sociales, donde abundaron comentarios cuestionando el uso de un animal vivo como si se tratara de un accesorio.

Kenny Robert, conocido por sus parodias humorísticas a través de su alter ego «Jessica», no dejó pasar el momento y respondió con su estilo habitual de comentar los episodios más llamativos de la farándula cubana.

Lejos de concentrarse en el cisne, Jessica primeramente enfocó toda su atención en la pareja de la joven: "Hoy yo no vengo a hablar de ningún pato, el pato soy yo. ¿Quién es el marido de esta niña? ¡Oye qué rico está! Besa al pato a ver si se convierte en mí. Niña tú estás robando".

"Mira la felicidad de ella, no digo yo, con un rubio así lleno de tatuajes, la carcajada el día entero", agregó olvidando por completo el cisne, que supuestamente era el centro de la polémica en redes.

No obstante después de dedicarle piropos exaltados a la pareja de la cantante decidió hacer alusión al animal: "Ahora voy para Odette. Llamen a Animal Control para que se la lleven a ella y al pato, al marido me lo dejan en mi casa. Ese pato está cansado niña, cuál era la función del pato. Tan tarde y ese pato despierto".

Tampoco faltaron las burlas al outfit elegido por la cantante para el concierto.

Kenny Robert tiene un historial de enfrentamientos públicos con otras creadoras de contenido cubanos, entre ellas Samantha Espineira y Rachel Arderi Arderi, siempre poniendo las pullas en la herida, y Melanie no escapó de esa suerte.

Melanie Santiler, de 24 años, irrumpió en la escena musical cubana en 2023 con un estilo urbano que aborda la realidad de la isla con humor e ironía. Su canción «Buen provecho» generó controversia en Cuba por letras que aluden al hambre, con versos como «En Cuba la gente pasa hambre, por eso te quité el novio», y llegó a enfrentar censura en la isla.

El concierto en el Meliá Cohiba fue precisamente el escenario elegido por Santiler para anunciar su nuevo álbum, que según ella representa el cierre de una etapa y el inicio de otra en su carrera.