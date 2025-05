A cubana y su esposo les llega la residencia en EE. UU. sin actualización previa del caso: "No pierdan la esperanza"

Una cubana compartió en TikTok la emocionante noticia de que finalmente le llegó, junto a su esposo, la residencia permanente en Estados Unidos, luego de un largo proceso de espera e incertidumbre.

“Acabo de llegar del trabajo y miren lo que había en mi buzón, la residencia mía y de mi esposo. Estoy súper contenta con esta noticia”, expresó con evidente emoción en el video publicado en su cuenta @greter211, donde muestra ambos sobres en sus manos.

La joven, visiblemente conmovida, envió un mensaje de aliento a todos los migrantes que se encuentran a la espera de avances en sus trámites migratorios:

“Quiero decirle a todos que, para los que decían que estaba parado el proceso, ya ven que no. Que la aplicación no está funcionando, al menos a mí no me actualizó el caso, a mi marido tampoco, pero que tengan esperanza que todo llega”.

Su testimonio cobra especial relevancia en momentos en que muchos cubanos en EE. UU. enfrentan demoras e incertidumbre con los procesos migratorios, en particular a través de herramientas como el Formulario I-485 o el parole humanitario, donde las actualizaciones de estatus a menudo tardan o no reflejan cambios reales en los casos.

La publicación ha recibido numerosos comentarios de felicitación y esperanza de parte de otros usuarios, muchos de ellos también cubanos, que ven en esta historia una señal positiva en medio de los desafíos del camino migratorio.

