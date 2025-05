Silencio que cuesta oro: desinformación de la delegación deja sin medalla a paratleta cubano en Colombia

La desorganización de la delegación cubana privó a Ever René Castro de una medalla de oro en el Gran Prix de Paratletismo de Cali 2025. Un miembro del equipo sabía del cambio de horario de la competencia de jabalina, pero no informó al atleta, quien no se presentó a la prueba. De haber competido, Castro habría ganado automáticamente, ya que era el único inscrito en su categoría.