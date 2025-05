Cubano lleva a su madre por primera vez a supermercado en Brasil: “Cumplí otro pequeño sueño”

Vídeos relacionados:

Liuver Figueredo, un migrante cubano en Brasil, contó cómo fue la experiencia de llevar a su madre, recién llegada de la isla, por primera vez a un supermercado.

“Hoy cumplí otro pequeño sueño, llevé a la reina madre al mercado, le dije: ‘Echa en el carro todo lo que te guste’. Como una niña me miraba y yo le decía LO QUE QUIERAS. Al principio no cogía casi nada, después se soltó y hasta me dio miedo”, contó el joven.

“Pero me dio tanta alegría, pues cada capricho para mí es una satisfacción inmensa. Vive mamá que ya bastante trabajo pasamos juntos, ahora es tu momento, ¡¡¡yo me preparé para hacerte sonreír y complacerte en TODO!!!”, agregó.

Figueredo ha estado documentando en sus redes su vida en Sao Paulo con su madre cubana con quien logró reunirse hace poco: la emoción del recibimiento, la primera comida cubana, etc.

El impacto de la primera visita de los cubanos a los supermercados tras salir de Cuba, el shock que provoca el contacto con la abundancia después de la precariedad, se ha convertido en un trending topic en las redes sociales de los migrantes de la isla.

Recientemente se viralizaba la reacción de madre cubana, conmovida y sorprendida, en su primera visita a un supermercado Publix en Estados Unidos.

En dos vídeos compartidos en TikTok por su hija se ven las reacciones de la cubana recién llegada ante tantos panes y frutas.

“Mira este pan madre mía; desde cuando yo no veía un pan así; mira para acá Dios mío; ay Dios mío de mi vida; mira eso mi madre”, son algunas de las espontáneas reacciones de la señora ante la variedad y ofertas de productos.

El mes pasado, un cubano residente en Louisville, Kentucky, conmovió a cientos de usuarios en TikTok tras publicar un video en el que lleva a su madre, recién llegada de Cuba, a visitar su primera tienda en Estados Unidos.

“Primera tienda que mi mamá visita”, se lee sobre el clip publicado por el usuario @blued_diamond (Devis), en el que se aprecia la emoción de la señora mientras recorre un local de Citi Trends, cadena conocida por ofrecer ropa a bajo costo.

“Aquí entró ella muy emocionada... es la primera tienda que visita en los Estados Unidos”, narra el joven entre bromas y comentarios cargados de ternura y humor. “Ella quiere venir para Estados Unidos a ser una vieja próspera”, dice mientras su madre examina accesorios y prendas.

