Así fue el precioso recibimiento de esta cubana a sus padres en Brasil: «Ahora sí la familia completa»

Una joven cubana identificada en TikTok como @dayexi48 emocionó a miles de personas al publicar el pasado domingo un video en el que recibe a sus padres en Brasil, poniendo fin a una larga espera que, como la de tantas familias cubanas emigradas, estuvo marcada por el esfuerzo, el dinero y la burocracia.

En el emotivo video publicado en TikTok, de 45 segundos de duración, la joven acompaña las imágenes del reencuentro con una frase que lo dice todo: «Al fin papis ya en Brasil. Lo logramos. Ya la familia completa».

El clip acumuló rápidamente más de 51,800 visualizaciones y más de 4,100 likes, con cientos de comentarios de personas que se identificaron con la historia.

El perfil de Dayexi muestra banderas de Cuba, Guyana y Brasil, lo que sugiere que su ruta migratoria pasó por Guyana antes de llegar a territorio brasileño, un camino frecuente entre los cubanos que entran por la frontera norte del país, específicamente por Bonfim, en el estado de Roraima.

Reunir a la familia en Brasil no es un trámite sencillo. Solo los refugiados con estatus reconocido formalmente tienen derecho a solicitar la extensión de ese reconocimiento a sus familiares, un proceso que puede extenderse por más de cinco años sin plazo legal fijo para su resolución.

A eso se suma el costo económico: casos similares documentados indican que las familias cubanas necesitan alrededor de 5,000 dólares para cubrir visas, boletos y trámites, lo que convierte cada reunificación en un logro tanto emocional como financiero.

El reencuentro de Dayexi con sus padres se produce en un momento en que los cubanos superan a los venezolanos en solicitudes de refugio en Brasil por primera vez en una década.

Solo en el primer trimestre de 2025, Brasil registró 9,467 solicitudes de refugio de cubanos, frente a 5,794 de venezolanos, según el Panel de Migración del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de ese país.

La tendencia viene acelerándose desde 2022: ese año se contabilizaron 7,600 solicitudes cubanas; en 2023 fueron 13,100; y entre enero y noviembre de 2024 la cifra llegó a 19,100.

Brasil se ha consolidado como destino laboral y de vida para los cubanos, no solo como país de tránsito hacia Uruguay o Estados Unidos, con mayor concentración en estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Roraima y Amazonas.

Este tipo de reencuentros ha generado regularmente contenido viral en redes sociales. Una abuela cubana de 83 años se reunió con su familia tras años de separación en un video que también conmovió a miles, al igual que otros reencuentros que hicieron llorar a sus seguidores o el caso de quien esperó seis años para abrazar a un ser querido.

Cada video de este tipo es, en el fondo, el resumen de años de sacrificio que la dictadura cubana obliga a vivir a quienes no encuentran futuro en la Isla y deben reconstruir su vida —y su familia— desde cero en otro país.